PortCastelló apuesta en Seatrade Las Palmas por posicionar Castellón como puerto ‘boutique’ del Mediterráneo
La feria de cruceros Seatrade Cruise Med 2026 se celebra en Las Palmas los días 16 y 17 de septiembre
La Autoridad Portuaria de Castellón, a través de la Fundación PortCastelló, llega esta semana a la feria de cruceros más importante del Mediterráneo, Seatrade Cruise Med, celebrada los días 16 y 17 de septiembre en la terminal de Cruceros del puerto de Las Palmas, para proyectar el potencial de Castellón como puerto boutique de referencia en el Mediterráneo y destino de escalas de cruceros premium.
Durante estos días, la delegación castellonense, encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, y la gerente de la Fundación, Susana Soria, mantendrá una intensa agenda de trabajo con importantes compañías navieras del panorama internacional para consolidar y captar nuevas escalas, como Aman at Sea o Marella Cruises, así como con diferentes turoperadores, entre los que destaca Calypso Tours que hacen de embajadores de Castellón.
“Castellón, la escala que despierta los sentidos”
Además de los más de una decena de encuentros B2B programados en los que se acabarán de organizar y coordinar escalas ya cerradas para este año, el jueves por la mañana en el stand de Puertos de estado el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, presentará¸ ante las principales compañías del sector la campaña Castellón, “Castellón, la escala que despierta los sentidos”, una propuesta innovadora basada en la autenticidad, la proximidad y la creación de experiencias personalizadas en torno al territorio, una propuesta de captación de escalas basada en ofrecer una experiencia única para los cruceristas.
Más de 20 escalas confirmadas para 2026-2027
La iniciativa parte, además, de una base de crecimiento ya consolidada. PortCastelló cuenta con más de 20 escalas de cruceros confirmadas para 2026 y 2027, con una previsión de alrededor de 21.000 pasajeros y tripulantes durante este periodo.
El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, ha destacado que “estos datos, evidencian que el mercado está respondiendo de manera muy positiva y abren una oportunidad para seguir creciendo junto a las compañías de cruceros”.
“PortCastelló quiere aprovechar su participación en Seatrade Las Palmas para avanzar en la captación de nuevos itinerarios, escalas premium y boutique, experiencias a medida y alianzas a largo plazo con las compañías del sector”, ha aseverado Ibáñez.
Seatrade Cruise Med 2026
Seatrade Cruise Med congregará a más de 2.000 profesionales de más de 90 países entre representantes de puertos, operadores y empresas especializadas, junto a alrededor de 220 representantes de compañías navieras, y convertirá al puerto de Las Palmas durante esos días en uno de los principales centros mundiales de decisión de la industria de cruceros.
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