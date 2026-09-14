Los problemas del nuevo Bizum: en qué situación quedan los usuarios de Castellón

La expresión hacer un Bizum ya forma parte de las conversaciones cotidianas. Se usa cuando los comensales de una cena tienen que repartirse el pago de una cuenta, o para enviar pequeñas cantidades entre particulares. En cambio, una de las grandes novedades de esta plataforma se ha topado con la indiferencia de los consumidores. Al menos, por ahora.

Hay bares, tiendas o farmacias consultadas por este periódico que reconocen que ya pueden recibir cobros a través de Bizum, mediante una actualización de sus terminales para los pagos con tarjeta, pero los clientes que han hecho uso de esta alternativa se cuentan con los dedos de una mano.

Barrera tecnológica

La secretaria de Confecomerç Castelló, Tere Esteve, señala que esta alternativa "es interesante", ya que permite hacer pagos rápidos sin tener que disponer de una tarjeta de pago, "pero el problema es que el consumidor se tiene que dar de alta a través de una aplicación para el móvil".

Como ya ocurrió hace unos meses con la app de la sanidad valenciana, estos avances requieren de algún conocimiento tecnológico, y ahí entra la barrera entre las personas mayores. "Los jóvenes ya lo tienen todo en el móvil, incluidas las tarjetas, pero los más mayores usan su tarjeta de pago". De ahí que espere que la implantación de Bizum Pay sea gradual y la encabecen los más familiarizados con la tecnología.

Cambio de hábitos

Desde la asociación de usuarios de servicios bancarios Adicae en la Comunitat Valenciana, Azahara Serrano justifica esta escasa implantación en que el despliegue "se está realizando de forma progresiva. No todas las entidades lo han habilitado al mismo ritmo ni todos los consumidores conocen todavía que pueden utilizar Bizum para pagar presencialmente acercando el teléfono al TPV".

Un aspecto al que se suma algo que considera fundamental. "Cambiar los hábitos de pago de los consumidores no es sencillo", añade, más cuando el uso de las tarjetas bancarias, ya sea físicamente o con el móvil, está plenamente asentado. Cree que esta variante "debe ofrecer una ventaja suficientemente clara para que cambie un sistema que ya considera rápido, cómodo y conocido".

Más alternativas

Pese a la timidez con que ha llegado, en Adicae consideran "positiva la existencia de más alternativas y una mayor competencia en los medios de pago, siempre que esa competencia se traduzca en mejores condiciones, seguridad y capacidad real de elección para el usuario".

Una de las diferencias de este sistema es que no depende de operadores internacionales, especialmente norteamericanos. Serrano opina que el consumidor podría decantarse si cuenta con una mayor protección ante un fraude o pago no autorizado, que es uno de los grandes temores en el uso del dinero de plástico.

Comisiones

Tere Esteve menciona que los comercios pueden verse beneficiados por el uso del nuevo Bizum, ya que las comisiones que les aplican las entidades financieras por disponer de este servicio son menores que con las tarjetas. "Puede que en el futuro se hagan propuestas para incentivarlo, a medida que haya más gente que lo conozca".

Por parte de Asucova, la asociación de supermercados de la Comunitat Valenciana, coinciden en que Bizum "entra en un mercado donde el consumidor ya dispone de soluciones muy rápidas y sencillas", de modo que el consumidor no aprecia un valor diferencial.

Implantación progresiva

Añaden que la funcionalidad "es muy reciente y el despliegue es progresivo, tanto por parte de las entidades financieras como de los comercios". Creen que si el consumidor demanda esta nueva modalidad "las empresas irán incorporándola con normalidad, como ha sucedido históricamente con otras formas de pago".

No sería la primera vez que le ocurre a Bizum, una compañía surgida de la banca española. Aparecido el servicio a finales de la pasada década, su uso se disparó a partir de la pandemia y, desde entonces, no ha dejado de crecer. El tiempo dirá si ocurre lo mismo en las tiendas.

Un mismo nombre, pero dos productos

Uno de los inconvenientes de esta nueva modalidad es que, pese a llamarse Bizum, se trata de un producto diferente del sistema de pagos entre particulares. De hecho, en su página web detallan que hacer un bizum o pagar con este sistema recién nacido "se parecen pero no son lo mismo". Para hacer el pago en comercios físicos hay que descargarse una aplicación independiente de la del banco y cumplimentar una serie de requisitos de seguridad cuya facilidad de manejo no está al alcance de todos los usuarios de un móvil. Además, todavía son pocas las entidades financieras que lo ofrecen.

A diferencia del sistema ya conocido, no es necesario saberse el número de teléfono del destinatario. Otro aspecto es el limbo en el que quedan aquellos establecimientos que rechazan contratar con su banco el uso de un TPV, pero que aceptan el pago con el Bizum tradicional. Si quieren pasarse a la nueva plataforma de pago, hay que tener terminal y negociar las correspondientes comisiones.