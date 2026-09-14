El PSPV-PSOE denuncia que Pérez Llorca “tira de la privada” para tapar la falta crónica de personal en el Hospital General de Castelló

El PSPV-PSOE advierte de que Juanfran Pérez Llorca está “tirando de la privada” para tapar la falta crónica de personal en el Hospital General, en lugar de reforzar la plantilla del centro. Para hacerse una idea, según las denuncias de los sindicatos, solo en Urgencias se calcula un déficit de 34 profesionales entre semana y la sección de Raquis, que atiende a pacientes de toda la provincia, ha pasado de cuatro especialistas a uno.

“Faltan médicos, enfermeras y especialistas y eso acaba tensionando todavía más la capacidad asistencial de un hospital que tiene hasta 3.510 personas pendientes de una operación, con una demora media de 119 días y especialidades como Urología que llegan a los 242”, ha advertido el secretario general provincial del PSPV-PSOE, Samuel Falomir. “Con estas cifras no es extraño que las quejas de los profesionales y de los usuarios se amontonen en el despacho del conseller Marciano Gómez, quien todavía sigue enrocado sin plantear ninguna medida específica para reforzar la plantilla del General”.

El hospital derivó 2.629 intervenciones quirúrgicas a centros privados durante 2025, 117 más que el año anterior, lo que representa el 18,1% de todas las operaciones del centro, por encima del 15,1% de media valenciana. Entre 2024 y 2025, la Generalitat ha gastado 270,7 millones de euros en derivaciones y otra actividad sanitaria realizada en centros privados.

“Una derivación puede ser útil para agilizar una intervención concreta, pero en ningún caso puede acabar convirtiéndose en la solución definitiva para suplir a los profesionales que faltan en los hospitales públicos”, ha señalado Falomir. El propio Comité Económico y Social, en su último informe, vuelve a poner el foco en esta práctica y reclama a la Generalitat que ajuste y amplíe las plantillas sanitarias.

El dirigente socialista ha subrayado que el General da cobertura a unas 300.000 personas de 39 municipios y asume también servicios de referencia para otras zonas de la provincia. “Eso lo convierte en una macroárea sanitaria que ni puede ni debe seguir funcionando con servicios faltos de personal ni engordando las listas de espera”.

“Aquí lo que reclamamos es más inversión para cubrir bajas y vacantes, reforzar los servicios que acumulan más necesidades y dar al General más capacidad propia con el nuevo Hospital General, que sigue atascado después de tres años y medio de legislatura”, ha concluido.