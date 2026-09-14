El robot con IA que puede detectar hasta 20 patologías oculares en 8 minutos llega al Hospital Provincial de Castellón

El Hospital Provincial de Castellón contará con un avanzado sistema de diagnóstico de enfermedades oculares apoyado por inteligencia artificial (IA), DORIA. Así lo ha anunciado el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, tras presidir el Consejo de Gobierno del Consorcio Hospitalario. Así, el conseller ha señalado que antes de que finalice el año “este hospital va a contar con este nuevo sistema tecnológico, el robot DORIA, un equipo que está capacitado para realizar una exploración exhaustiva del ojo y analizar hasta 20 enfermedades en ocho minutos, así como realizar alrededor de un centenar de pruebas en diez minutos, concentrando múltiples exploraciones en un mismo circuito asistencial”.

De esta manera, tal y como ha indicado el conseller “lo que pretendemos con este nuevo sistema de cribado oftalmológico es conseguir diagnósticos más precisos y en menor tiempo, de manera que aquellos pacientes que presenten una patología ocular puedan iniciar el tratamiento cuanto antes”.

Actualmente, el robot DORIA (Diagnóstico Oftalmológico Robotizado por Inteligencia Artificial) ya está funcionando en el centro de especialidades de Babel en Alicante y, desde el pasado mes de marzo, en el centro de especialidades de la calle Alboraia. De esta manera, “garantizamos que cada provincia disponga de este equipo robótico de última generación para el cribado oftalmológico, favoreciendo así la equidad en el sistema sanitario y el acceso de todos los pacientes a los mismos recursos asistenciales”.

Mejorar y agilizar los diagnósticos

El equipo robótico DORIA realiza una exploración exhaustiva visual del paciente y está capacitado para detectar posibles enfermedades como glaucoma, las cataratas, alteraciones corneales como el queratocono, errores refractivos significativos y enfermedades de la retina, como la degeneración macular asociada a la edad o el edema macular diabético.

En cuanto al funcionamiento del equipo, la inteligencia artificial procesa las imágenes y mediciones obtenidas y ofrece al especialista información de apoyo para la valoración clínica, como alertas, estimaciones de riesgo o propuestas de clasificación. De esta forma, el profesional dispondrá en un periodo reducido de tiempo de una gran cantidad de información clínica que facilitará la identificación de posibles signos relacionados con distintas patologías.

Según ha explicado el conseller “se trata de una herramienta de apoyo al profesional, ya que le facilitará una serie de datos e información que le permitirá realizar diagnósticos más precisos y en menor tiempo. De hecho, la realización de múltiples exploraciones en un mismo circuito contribuirá a optimizar los tiempos asistenciales y facilitar una valoración integral del paciente, además de ofrecer a los especialistas información estructurada para apoyar la toma de decisiones”.

Cabe destacar que es una herramienta de apoyo, ya que la decisión clínica es siempre del facultativo, y los resultados generados por la inteligencia artificial deberán ser revisados y validados por los especialistas del Hospital Provincial. Serán ellos quienes interpreten la información, firmen el correspondiente informe clínico y determinen, cuando proceda, el diagnóstico, el alta, la derivación o el tratamiento. El especialista podrá asimismo corregir o descartar los resultados ofrecidos por el sistema y solicitar la repetición de una prueba cuando lo considere necesario.

Este modelo aprovecha la capacidad de procesamiento y análisis de la inteligencia artificial sin sustituir el criterio médico, manteniendo la supervisión humana y la responsabilidad clínica durante todo el proceso asistencial.

Renovación e innovación tecnológica

Con este proyecto, el Hospital Provincial reforzará su actividad en el ámbito de la Oftalmología y avanzará hacia una asistencia más ágil, precisa y personalizada.

El proyecto se suma al proceso de modernización y renovación tecnológica de la sanidad pública castellonense, según ha manifestado el conseller.

Marciano Gómez ha recordado actuaciones estratégicas como el proyecto del nuevo Hospital General Universitario de Castellón y las nuevas tecnologías aplicadas a la rehabilitación, a las que se suma ahora la apuesta por la inteligencia artificial en el ámbito de la Oftalmología. Un conjunto de iniciativas que, según ha destacado, refuerza la capacidad asistencial y tecnológica de la provincia.

“Estos proyectos permiten que Castellón gane peso en el mapa de la innovación sanitaria de la Comunitat Valenciana, acercando a la ciudadanía prestaciones y tecnologías avanzadas y favoreciendo una mayor equidad territorial en el acceso a la innovación”, ha subrayado.