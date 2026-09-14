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Sanidad prepara 475 vehículos para enfermeras y médicos de los centros de salud de Castellón, Valencia y Alicante

SATSE asegura que la Conselleria ha iniciado la licitación tras las 23 denuncias presentadas ante Inspección de Trabajo por el uso de vehículos particulares en la atención domiciliaria

Imagen de archivo del sindicato de enfemería SATSE.

Imagen de archivo del sindicato de enfemería SATSE. / Kmy Ros

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Ramón Pérez

Castellón

La Conselleria de Sanidad ha iniciado los trámites para licitar el alquiler de 475 vehículos destinados a enfermeras y médicos de los centros de salud de la Comunitat Valenciana, por un valor superior a 19 millones de euros, según ha informado el Sindicato de Enfermería SATSE.

La organización sindical vincula este paso a las 23 denuncias que presentó entre marzo y junio ante Inspección de Trabajo, una por cada departamento de salud dependiente de la Conselleria, para denunciar que los profesionales tenían que recurrir a sus vehículos particulares para desplazarse a los domicilios de los pacientes.

Coches, motos, bicicletas y patinetes propios

Según SATSE, el personal de enfermería de centros de salud y consultorios auxiliares se veía obligado a utilizar coches, motos, bicicletas e incluso patinetes eléctricos propios para realizar tanto visitas domiciliarias urgentes como programadas cuando los pacientes se encontraban lejos del centro sanitario.

En estos desplazamientos, los profesionales transportan además material clínico imprescindible, mientras asumen gastos de combustible, mantenimiento, seguros y otras responsabilidades vinculadas al vehículo.

El sindicato sostiene que no se trata de situaciones aisladas, sino de una práctica habitual que traslada a los propios trabajadores la responsabilidad de garantizar los desplazamientos sin disponer de alternativas suficientes.

Hasta nueve kilos de material sanitario

La organización advierte especialmente del peso del material que deben llevar los profesionales durante las visitas domiciliarias. Los maletines de curas rondan los tres kilos, mientras que los de urgencias pueden alcanzar aproximadamente los nueve kilos.

A estas cargas pueden sumarse otros elementos. SATSE pone como ejemplo las bombonas de oxígeno, que pueden pesar hasta 11 kilos, y señala que los profesionales tienen que transportar todo este equipamiento desde el punto donde estacionan el vehículo hasta el domicilio del paciente.

El sindicato considera que esta situación incrementa el riesgo de sobreesfuerzos y lesiones, especialmente cuando se realizan numerosos avisos durante una misma jornada.

Multas, accidentes y gastos a cargo del trabajador

El uso del vehículo particular para trabajar también implica, según SATSE, que sean los propios profesionales quienes afronten gasolina, mantenimiento, seguros y posibles multas generadas durante los desplazamientos.

La organización añade el riesgo derivado de los accidentes de tráfico y advierte de que pueden existir problemas de cobertura cuando el seguro del vehículo particular no contempla expresamente su utilización profesional.

A ello se suma el transporte de medicamentos, muestras, residuos sanitarios y otras sustancias biológicas o químicas en vehículos particulares que, en muchos casos, también tienen un uso familiar.

Un conflicto que arranca en 2017

SATSE recuerda que ya denunció esta situación ante Inspección de Trabajo en 2017. Aquella actuación desembocó un año después en la firma de un Pacto para mejorar la atención domiciliaria y urgente, que contemplaba la dotación de vehículos para todos los centros de salud.

Sin embargo, el sindicato sostiene que aquel compromiso no llegó a cumplirse de forma generalizada. Actualmente, apunta, solo algunos centros con Punto de Atención Continuada disponen de vehículos y su utilización está limitada principalmente a turnos nocturnos y festivos.

Comparecencias en Castellón y Alicante

Desde principios de septiembre, Inspección de Trabajo está citando a representantes del sindicato y de la Conselleria para recabar documentación e información sobre las denuncias presentadas.

SATSE asegura que, hasta este lunes, ya se han celebrado cinco comparecencias ante Inspección de Trabajo en Castellón y Alicante. La organización afirma que las inspectoras han puesto el foco en los riesgos laborales y patrimoniales que afrontan los trabajadores por estos desplazamientos.

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Para el sindicato, la licitación de los 475 vehículos supone un paso para dar respuesta a una reivindicación que los profesionales arrastran desde hace años y evitar que enfermeras y médicos tengan que seguir recurriendo a sus propios medios de transporte para desarrollar la atención domiciliaria.

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