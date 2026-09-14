El tándem de Turquía y Marruecos tira del avance de PortCastelló con 850.000 toneladas más

PortCastelló atraviesa en 2026 una etapa de crecimiento acompañada de una transformación de su geografía comercial. En el balance hasta agosto, publicado en estos días, se refleja cómo el tráfico ha crecido un 11% interanual, con 13.448.121 toneladas transportadas. ¿Cómo queda el ranking por países? La estadística devela que Turquía se mantiene como primer socio del puerto, con 1.886.296 toneladas y un aumento del 31,3% interanual; y le sigue Marruecos, con 1.378.705, un 40,5% más -un volumen muy similar al que se opera con España, que lleva 1.394.323 toneladas, con una distancia de apenas 15.618--. El tándem de Turquía y Marruecos es el que más impulsa el tráfico este año, unidos, con cerca de 850.000 toneladas extra. Estos dos, junto con Angola, Brasil y China concentran 1,62 millones de toneladas más, si bien operaciones puntuales de embarcaciones pueden alterar las cifras de un mercado de manera ocasional.

La evolución en diez años

Con todo, si se echa la vista atrás a la última década, la comparación con 2016 evidencia tendencias en el mapa exterior de PortCastelló. Turquía es la gran constante: era el primer mercado extranjero hace una década, con 2,35 millones de toneladas anuales, y continúa al frente en 2026, con 1,89 millones hasta agosto, a falta de cerrar ciclo.

Marruecos protagoniza la mayor escalada, al pasar de actor secundario a segundo del exterior en tráfico comercial por mar con Castellón, con más diversidad de sus tráficos. Así, el país norteafricano lidera la mercancía general, con 259.089 toneladas, un 80% más; es segundo en granel sólido, con 1,03 millones, un 25,7% más; y aumenta con fuerza sus graneles líquidos. Su peso es mayor en contenedor lleno: acumula 12.957 TEUs, frente a 4.774 un año antes, un 171,4% más, de modo que cerca de uno de cada cinco TEUs llenos del puerto tiene ya a este territorio como origen o destino. En positivo, Turquía se refuerza, pues además de liderar las toneladas totales, es segundo en TEUs llenos, con 6.838, un 120,2% más.

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El Puerto de Castellón y la zona que acogerá Logistics. / Mediterráneo

China gana peso

China se consolida como emergente, con 390.918 toneladas, un 170,9% más; en granel sólido alcanza 264.895 y en mercancía general 41.115. Registra 3.301 TEUs llenos, casi todos de desembarque.

Rubén Ibáñez encarga informes sobre los mercados emergentes Las misiones comerciales son cruciales para diversificar tráficos y ampliar líneas de conexión. Las más recientes impulsadas desde PortCastelló han tenido como destinos objetivo Argelia -siendo el primer puerto en organizar una misión para recuperar este mercado tras el fin del bloqueo comercial-, Marruecos o, el pasado julio, Egipto. El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, resaltó «la presencia firme en los mercados internacionales y, muy especialmente, el posicionamiento estratégico en economías emergentes como herramienta indispensable para garantizar la competitividad y el crecimiento de PortCastelló».

son cruciales para diversificar tráficos y ampliar líneas de conexión. Las más recientes impulsadas desde PortCastelló han tenido como destinos objetivo Argelia -siendo el primer puerto en organizar una misión para recuperar este mercado tras el fin del bloqueo comercial-, Marruecos o, el pasado julio, Egipto. El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, resaltó «la presencia firme en los mercados internacionales y, muy especialmente, el posicionamiento estratégico en economías emergentes como herramienta indispensable para garantizar la competitividad y el crecimiento de PortCastelló». «No competimos solos; por ello, es fundamental acudir a grandes citas internacionales y articular misiones comerciales junto con nuestra comunidad portuaria. Ir de la mano del tejido empresarial, los consignatarios, los operadores y la comunidad logística nos permite ofrecer una propuesta de valor integral, sólida y adaptada a la demanda global», incidió. Como parte del plan de expansión exterior, indicó que «la apertura hacia mercados emergentes no puede ser fruto de la improvisación. Por ello, encargamos informes técnicos exhaustivos que evalúen nuestros mercados emergentes, analizando nuestros tráficos y la demanda de los sectores industriales clave. Estos estudios son el cimiento sobre el que construimos nuestra estrategia».

África occidental gana presencia: Costa de Marfil, Ghana y Nigeria recuperan tráficos que ya tuvieron relevancia hace una década (hasta agosto, 1.730, 1.028 y 1.056 TEUs llenos, respectivamente). En el lado contrario, retroceden Rusia, Ucrania, Argelia y Nigeria: de los puestos 2º, 3º, 4º y 5º en 2016, se van a la cola.

Petróleo y feldespato lideran

Por mercancías, el petróleo crudo y el feldespato dominan, con 3,63 y 2,43 millones de toneladas y juntos representan casi la mitad del tráfico total, el 45%. Tras ellos se sitúan gasolinas, caolín, fuelóleo, cemento a granel, arcillas, gasóleo, coque y azulejos y baldosas.

Los productos vinculados a la cerámica muestra una tendencia desigual: crecen materias primas como feldespato (+12,5%), caolín (+41,7%), frita de vidrio y esmaltes (+32,7%) y circonio (+51%), pero azulejos bajan un 7,1%, a 414.957 toneladas.

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Los minerales no metálicos alcanzan 4 millones de toneladas, un 18% más, y explican alrededor del 45% del incremento neto del tráfico. El bloque energético sigue nº1, con 6,35 millones de toneladas (+4,8%); y el agroganadero y alimentario se dispara un 70,3%, hasta 573.853.