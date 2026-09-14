La Universidad para Mayores de la UJI da la bienvenida a su estudiantado, que bate récord este curso

El Paranimf de la Universitat Jaume I ha acogido este lunes el acto oficial de bienvenida del nuevo curso académico de la Universidad para Mayores. La cita ha inaugurado la 28.ª edición de este programa de formación permanente y ha contado con la presencia de la vicerrectora de Estudios y Formación Permanente de la UJI, Pilar Ezpeleta; la directora académica del programa, Begoña Bellés, y la coordinadora, Pilar Escuder.

El curso académico 2026-2027 vuelve a superar todas las cifras anteriores y consigue un nuevo récord de estudiantado matriculado, tanto en el campus de Castelló como en las diferentes sedes territoriales. En total, 1.538 estudiantes se han inscrito en alguno de los tres bloques que conforman la oferta formativa: el Grado Universitario Sénior, el Posgrado y las Aulas para Mayores en las diferentes sedes. Esta cifra supone un incremento global del 9,7% en comparación con el curso pasado. De estos alumnos, 980 están matriculados en el campus de Castellón y 558 en las sedes.

El incremento de la matrícula se produce en un contexto de una oferta académica multidisciplinaria que incluye asignaturas de las diferentes áreas del conocimiento que se imparten en la UJI. El programa permite así al estudiantado acceder a formación continua en ámbitos diversos y adaptar su itinerario formativo a sus intereses.

Durante el acto, la vicerrectora de Titulaciones, Internacionalización y Multilingüismo ha destacado el papel de la Universidad para Mayores en la concepción del aprendizaje y el envejecimiento activo. «La Universidad para Mayores contribuye a entender el envejecimiento saludable de una manera más amplia, vinculada no solo a la salud física, sino también al aprendizaje a lo largo de la vida, a las relaciones sociales, a la participación comunitaria y al desarrollo de un proyecto vital propio», ha señalado. Así mismo, ha subrayado que constituye un espacio de aprendizaje crítico basado en la reflexión, la investigación y el diálogo, y ha destacado su función como servicio a la sociedad del entorno.

En total, el estudiantado de la Universidad para Mayores cursa un conjunto de 98 asignaturas troncales, 37 en el grado, 31 en posgrado y 30 en las sedes. Esta oferta se complementa con un total de 23 materias optativas y talleres que completan la formación del alumnado en aptitudes lingüísticas, tecnológicas, artísticas y de creación de contenidos audiovisuales.

La programación cuenta además con conferencias y lecciones magistrales vinculadas a días internacionales que abordan temas de actualidad y relevancia social. Así mismo, el programa consolida su dimensión europea y repetirá la experiencia internacional con estancias formativas, después de las realizadas durante los dos cursos anteriores.

En cuanto al perfil del estudiantado, el total de alumnado matriculado para este curso tiene una media de edad de 68 años: 66 en el Grado Universitario Sénior, 71 en el Posgrado y 69 en las sedes. El programa continúa teniendo una mayoría de estudiantes mujeres, con aproximadamente dos tercios de mujeres respecto de los hombres, en línea con la tendencia de los cursos anteriores.

En cuanto al perfil académico, se ha detectado una evolución en los últimos cursos, con un peso creciente de los estudios medios y superiores entre el estudiantado. Esta tendencia refleja que para una parte del nuevo alumnado la incorporación a la Universidad para Mayores supone una vuelta a las aulas en una nueva etapa vital.

El acto de bienvenida de las diferentes sedes territoriales se celebrará el miércoles 16 de septiembre en el Auditorio de Sant Mateu.