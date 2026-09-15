Coste de vida
Así afrontan los castellonenses el encarecimiento: menos pescado, más ofertas y facturas más altas
El precio de los alimentos aumenta un 1,7 % en un año y obliga a ajustar la compra de carne, pescado, frutas y verduras
El encarecimiento de los precios se mantiene como una de las principales preocupaciones para los hogares de Castellón. El IPC provincial cerró agosto con una subida interanual del 4,5 %, mientras que solo en el mes de julio los precios aumentaron un 0,8 %. El mayor impacto se concentra en la energía y el transporte: la electricidad, el gas y otros combustibles son un 11,2 % más caros que hace un año y los gastos vinculados al vehículo personal se han incrementado un 15,8 %.
Para Ana Sancho, vecina de Castellón, el encarecimiento se nota especialmente en los gastos más habituales del hogar. «En muchas cosas, la comida, en la gasolina, en la luz, en todo», explica. En su caso, asegura haber notado un incremento del 70 % en la factura eléctrica respecto a lo habitual.
La electricidad es uno de los gastos que más preocupa a Clara Sotero, castellonense, que afirma que el coste ha llegado a ser «como el doble de lo que uno pagaba».
«Se ha notado prácticamente en todo», resume Termeda Gracia, vecina de Castellón, que percibe la subida tanto en la alimentación como en el combustible. Este verano, además, el uso del aire acondicionado también se ha reflejado en su factura de la luz.
Llenar el depósito es uno de los momentos en los que más nota el encarecimiento Iker Parra, joven de Castellón «Antes con 20 euros podía llenarme medio depósito y ahora no me llega ni a cuarto», explica. Para intentar reducir el gasto, busca estaciones de servicio más económicas, aunque tenga que desplazarse algo más «aunque tenga que hacer un poco más de trayecto el el la diferencia de precio me compensa». asegura.
La cesta de la compra
La alimentación presenta una evolución más contenida en los datos del IPC, con un aumento interanual del 1,7 %, pero los consumidores consultados sí perciben diferencias en determinados productos.
Ana Sancho señala los huevos, la carne roja y el pescado como algunos de los alimentos en los que más ha notado el incremento. Clara Sotero apunta especialmente a «las verduras y las carnes», mientras que Termeda Gracia destaca el aumento del precio de las frutas y verduras.
Marisol Porcar, vecina de Castelló, explica que la subida también ha cambiado sus decisiones a la hora de comprar: «Según qué tipo de pescado, ahora lo limito y compro otro que a lo mejor no es tan bueno, pero para no dejar de comer pescado». En el caso de la carne, asegura que ahora compra menos ternera y opta por más pollo.
Iker Parra también percibe una diferencia clara en el gasto semanal. «Antes para una semana me daba con 50 € y llenaba el carro de la compra y ahora ya llega a 100», explica. Para contener el gasto, asegura que intenta acudir a supermercados donde encuentra más ofertas y comparar precios entre establecimientos.
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