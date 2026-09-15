Nueva alerta de Aemet: Cuándo y dónde se esperan lluvias de 30 mm en una hora y tormentas en Castellón
El aviso estará activo este miércoles 16 de septiembre entre las 16.00 y las 23.59 horas en el interior sur y el litoral sur de la provincia, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%
El tiempo está a punto de cambiar en Castellón después de unas jornadas marcadas por el sol, la estabilidad y unas temperaturas todavía propias del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha concretado el aumento de la inestabilidad con avisos por lluvias y tormentas para este miércoles 16 de septiembre en parte de la provincia.
La llegada de una vaguada de aire frío hacia el Mediterráneo favorecerá el crecimiento de nubosidad y la aparición de chubascos y tormentas. Un cambio que también vendrá acompañado de un descenso de las temperaturas máximas tras el calor de los últimos días.
Cuándo y dónde estará activo el aviso de Aemet
La información esencial se concentra en la tarde y noche del miércoles 16 de septiembre. Los avisos de Aemet estarán activos desde las 16.00 hasta las 23.59 horas y afectarán a dos zonas concretas: el interior sur de Castellón y el litoral sur de la provincia.
En ambos sectores, Aemet establece peligro bajo por lluvias, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. La previsión contempla una precipitación acumulada de 30 milímetros en una hora.
A este aviso se suma otro por tormentas, también con nivel de peligro bajo y una probabilidad del 40% al 70%, exactamente en las mismas zonas y durante la misma franja horaria.
Del calor a las tormentas
El cambio llegará después de un inicio de semana todavía plenamente estival. Las previsiones apuntaban a cielos poco nubosos o despejados y temperaturas elevadas, con valores que rondaban los 31 grados en Castelló.
La atmósfera, sin embargo, comenzará a inestabilizarse. La presencia de aire frío en altura y un Mediterráneo todavía cálido favorecerán la formación de nubosidad de evolución y chubascos, que podrán aparecer acompañados de tormenta.
Esta mayor inestabilidad también tendrá consecuencias en los termómetros. Las máximas comenzarán a descender y la previsión sitúa para el jueves valores más contenidos, alrededor de los 27 grados en Castelló, aunque las temperaturas nocturnas seguirán siendo elevadas. De hecho, se esperan mínimas próximas a los 20 o 21 grados en varios puntos del litoral de la provincia.
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