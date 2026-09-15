El bolsillo vuelve a sufrir: los precios se disparan un 4,5% en Castellón por el alza de la gasolina y la luz

El coste de la vida vuelve a apretar a las familias de Castellón. El Índice de Precios de Consumo (IPC) aumentó un 4,5% interanual en agosto en la provincia, según los últimos datos que ha publicado este martes del Instituto Nacional de Estadística (INE). Solo respecto a julio, los precios experimentaron una subida del 0,8%. Se trata de la mayor subida de la inflación para la provincia desde el mes de febrero de 2023, cuando el incremento se cifró en un 6,6%. Solo respecto a julio, los precios experimentaron un incremento del 0,8%.

Detrás de este repunte de los precios se encuentran, sobre todo, la energía y el transporte. En Castellón, la electricidad, el gas y otros combustibles cuestan un 11,2% más que hace un año, mientras que los gastos asociados a la utilización de vehículos personales, donde tienen un peso decisivo los carburantes, se han disparado un 15,8%. Solo durante agosto, ambos apartados aumentaron un 1,5% y un 5,9%, respectivamente.

La escalada sin freno del combustible está teniendo ya consecuencias directas en la economía provincial. Las familias pagan más por llenar el depósito, pero el golpe es todavía mayor para sectores que dependen del gasóleo para trabajar. Transportistas, agricultores y pescadores vienen alertando de que el incremento de los costes está reduciendo sus márgenes y poniendo en riesgo la rentabilidad de parte de su actividad.

Pero la energía no es lo único que sube de precio. El alquiler de vivienda es un 4,1% más caro que hace un año, mientras que el suministro de agua y otros servicios relacionados con la vivienda registra un avance del 3,6%. El mantenimiento y reparación del hogar se encarece otro 3,4%.

Un camarero tira una caña de cerveza en un bar. / EUROPA PRESS - Archivo

Salir a comer o tomar algo tampoco escapa a la escalada. Los servicios de comidas y bebidas cuestan un 4,6% más que hace doce meses, mientras que los alojamientos registran una subida todavía mayor, del 6,8%. Y otras partidas que no dejan de aumentar: los seguros se han encarecido un 6,2%, los equipos de información y comunicaciones un 7,7% y los servicios recreativos un 7,4%. Entre las mayores subidas aparece también el apartado de otros efectos personales, con un 8,3%.

Los alimentos dan un respiro

La evolución de la cesta de la compra resulta más contenida. Los alimentos subieron un 1,7% en términos interanuales y, de hecho, se abarataron ligeramente durante agosto, un 0,1%.

También hay partidas que ahora cuestan menos que hace un año. El calzado baja un 5%, los paquetes turísticos un 5,4%, los servicios culturales un 4,1% y el transporte de pasajeros un 2,2%. Las bebidas no alcohólicas y los medicamentos y productos sanitarios registran sendos descensos del 0,8%.

El comportamiento de agosto deja así una inflación provincial del 4,5%, con una presión especialmente intensa en algunos gastos cotidianos vinculados al vehículo, la energía, la vivienda y la hostelería.