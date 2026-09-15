Las cárceles de Castellón buscan nuevos médicos

Nuevos médicos para las cárceles de la provincia de Castellón. La dirección general de Instituciones Penitenciarias ha convocado un proceso selectivo para cubrir plazas de personal laboral temporal de médico, según ha informado el colegio de médicos de Castellón y la dirección general de Instituciones Penitenciarias.

Se trata de un concurso estatal con 65 plazas para todo el estado español a cubrir por licenciados o graduados en Medicina. De ellas, tres corresponden a la provincia de Castellón. En concreto, tres son para ejercer en la provincia de Castellón, dos de ellas en el centro penitenciario de Albocàsser y otra en la prisión de la carretera de l'Alcora, en Castellón.

Aun con todo, los sindicatos consideran que se trata de una cifra insuficiente, que no cubre las necesidades de profesionales que tiene el sistema penitenciario. Así, desde el sindicato ACAIP señalan que en Castellón I tendrían que ser 6 médicos y solo hay un facultativo, mientras que en Castellón II (Albocàsser) tendrían que ser 9 y solo hay dos. Además, indican las mismas fuentes, de esos dos facultativos, uno acaba contrato el mes que viene, con lo que si se cubren las 3 plazas serían 5 médicos de 15.

Dificultades para encontrar médicos

Además, desde el sindicato CSIF señalaron que el problema es que esas plazas no son atractivas y no se cubren ni por concursos de traslados ni por nuevos opositores. "De esas 60 y pico no se van a cubrir ni la mitad porque las condiciones en general no son atractivas ni competitivas", vaticinan desde CSIF.

Una de las razones es la diferencia salarial, ya que al tener un sistema retributivo propio en Instituciones Penitenciarias que depende del Ministerio del Interior pagan menos que en la Conselleria de Sanitad y menos que en la privada, lo que supone que las condiciones laborales y retributivas son menos atractivas. Además, reflejan, son contratos de interinidad y la ley permite una duración máxima de 3 años y el tiempo trabajado allí no cuenta como méritos para las oposiciones a la conselleria de Sanitat o el sistema nacional de salud porque solo cuenta el tiempo trabajado en instituciones sanitarias y los centros penitenciarios no lo son.

Condiciones para optar

La resolución fue publicada el 8 de septiembre y hay 10 días de plazo para presentar solicitudes, por vía telemática, a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, en el plazo de diez días hábiles contados a partir del siguiente al de la publicación de la convocatoria. Las plazas están destinadas a prestar servicio en centros penitenciarios dependientes de Instituciones Penitenciarias hasta que finalice el proceso de selección para su cobertura definitiva.

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Cada establecimiento penitenciario cuenta con un equipo básico integrado por un médico general, personal de enfermería y auxiliares. Entre las funciones de los médicos de Instituciones Penitenciarias se encuentra, en atención primaria, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de las enfermedades agudas y crónicas que presenten los internos, el control de los tratamientos psiquiátricos o de deshabituación, las campañas de promoción de la salud o prevención de enfermedades infecciosas. Asimismo, cuando el preso precisa atención especializada, se coordina con la Conselleria de Sanitat y el sistema nacional de salud para su derivación hospitalaria.