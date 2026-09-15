Un carguero con velas que reduce un 10% sus emisiones hace escala en PortCastelló

PortCastelló ha recibido la escala de un carguero que combina la navegación convencional con la fuerza del viento para reducir su consumo y sus emisiones. El Maria Sibum está equipado con un avanzado sistema de propulsión asistida por viento mediante dos velas rígidas de succión, una tecnología que permite disminuir alrededor de un 10% el gasto de combustible y las emisiones contaminantes.

El buque, consignado por Noatum Maritime Spain y perteneciente a la naviera Frisian Shipbroker GmbH, ha atracado en el muelle del Centenario, donde Noatum Terminal Castellón ha realizado la operativa de embarque de una pala eólica. La escala reúne así dos elementos vinculados a la transición energética: un carguero que utiliza el viento como apoyo para navegar y una operación destinada precisamente al transporte de un componente para la producción de energía eólica.

El Maria Sibum, de 89 metros de eslora y 12 metros de manga y bandera portuguesa, incorpora un sistema conocido como WAPS (Wind-Assisted Propulsion System). Sus dos alas compactas, autónomas y abatibles son capaces de aprovechar la fuerza del viento para generar empuje adicional durante la navegación.

El sistema se adapta a las condiciones existentes durante la travesía y permite disminuir la dependencia del combustible convencional. Según la Autoridad Portuaria, la tecnología contribuye además al cumplimiento de las exigencias europeas de FuelEU Maritime y a reducir los costes asociados al sistema europeo de comercio de derechos de emisión (EU ETS).

Transición energética

El presidente de la Autoridad Portuaria de Castellón, Rubén Ibáñez, ha destacado que la llegada de barcos de estas características "evidencia el compromiso de PortCastelló con la transición energética y la sostenibilidad en el transporte marítimo". "Queremos que nuestro puerto sea una plataforma logística moderna, competitiva y eficiente, preparada para dar respuesta a las exigencias medioambientales del presente y del futuro", ha señalado Ibáñez.

PortCastelló enmarca esta escala dentro de su estrategia para avanzar hacia una actividad portuaria y marítima más eficiente y descarbonizada, incorporando soluciones tecnológicas destinadas a reducir tanto el consumo energético como el impacto ambiental del transporte por mar.