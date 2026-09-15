Compra por 40 euros y paga 20: así es el nuevo megabono comercial que llega a todos los pueblos de Castellón

La cuenta atrás para disfrutar de cheques descuento en las compras de toda la provincia ya se ha activado. La Diputación de Castellón ha anunciado hoy que prepara el lanzamiento del Bono DipuComerç, una nueva campaña que permitirá a los ciudadanos realizar compras por el doble del importe abonado en los establecimientos que se adhieran. Es decir, podrás comprar unos zapatos de 40 euros por solo 20. La iniciativa llegará a los 135 municipios de la provincia y la entidad local menor, aunque serán los ayuntamientos los encargados de decidir cómo y cuándo aplicarla, pudiendo coincidir con Navidad, Black Friday o primavera, etc.

La institución provincial aportará dos millones de euros, una cantidad que permitirá movilizar cuatro millones en compras en comercios, autónomos y pequeñas y medianas empresas. Estas son las principales claves para entender cómo funcionará el programa. Hasta ahora existían campañas de bono comercio lanzadas por la patronal y gestora Confecomerç, con fondos de ayuntamientos y en su momento de la Conselleria de Economía. Estas se suelen activar en localidades de más población y tejido comercial: desde Castelló a Vila-real, Burriana, Onda, Almassora, la Vall d'Uixó. E incluso se lanzó a escala de pequeños pueblos del interior, como en Vistabella o Villores. Ahora, el Bono DipuComerç viene a sumar, pues si una de estas otras iniciativas está activa se podrá incluso complementar y los ciudadanos de esa localidad en concreto aún podrían comprar con más descuentos.

¿Cuánto podrá ahorrar el comprador?

Los bonos permitirán duplicar el dinero destinado a las compras. Así, según el ejemplo ofrecido por la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, una persona que adquiera un bono por 20 euros podrá gastar 40 euros en los establecimientos participantes.

Esto supone, en la práctica, que la Administración subvencionará la mitad de la compra. No obstante, todavía no se han concretado las diferentes modalidades de bonos, si serán de 10, 20 o 50 como se da ahora en iniciativas similares, o no. Tampoco se conoce el límite que podrá adquirir cada persona ni los productos que podrán adquirirse. Dependerá de las bases que decida cada Ayuntamiento.

¿Llegará a todos los municipios?

Sí. Una de las principales novedades del Bono DipuComerç es que abarcará los 135 municipios de la provincia, con independencia de su población.

Sin embargo, no existirá una única campaña provincial con las mismas fechas y condiciones. Cada ayuntamiento tendrá libertad para organizar sus bonos, adaptarlos a las características de su comercio local y establecer el procedimiento para que se adhieran los negocios y participen los compradores.

¿Cuándo se podrán comprar los bonos?

Los bonos todavía no están disponibles. El primer paso será la aprobación, en el pleno de la Diputación del próximo martes, de una modificación presupuestaria para dotar el programa con dos millones de euros.

Posteriormente, cada consistorio deberá tramitar y poner en marcha su propia campaña. La Diputación ha establecido como fecha límite el 30 de junio de 2027, por lo que los bonos podrán activarse en momentos diferentes según el municipio pero los primeros podrían llegar ya antes de que termine este 2026.

¿Dónde podrán utilizarse?

Los bonos se podrán canjear en los comercios, establecimientos de autónomos y pymes que se adhieran a la campaña de cada localidad. Por tanto, no podrán utilizarse automáticamente en todos los negocios de la provincia.

Cada consistorio deberá concretar qué sectores pueden participar, el periodo de inscripción de los establecimientos y las condiciones de las compras.

¿Cómo se repartirá el dinero?

Los municipios de menos de 20.000 habitantes recibirán una aportación calculada mediante un criterio poblacional. Por su parte, cada localidad con más de 20.000 habitantes dispondrá directamente de un fijo de 50.000 euros.

Además, la Diputación aplicará una discriminación positiva para los 18 municipios de menos de 20.000 habitantes afectados por los incendios, que recibirán en conjunto una aportación adicional de 74.000 euros.

¿Cuándo recibirán los fondos los ayuntamientos?

La institución provincial adelantará a los consistorios el 85% de la cantidad asignada antes de que termine 2026. El 15% restante se abonará después de que presenten la correspondiente justificación.

El Bono DipuComerç será, además, compatible con otras campañas comerciales municipales, por lo que podrá sumarse a los bonos o iniciativas de promoción que ya tengan en marcha los ayuntamientos.