Adjudican el mantenimiento de la cámara hiperbárica del Hospital Provincial de Castellón

El Consorcio Hospitalario Provincial de Castellón ha adjudicado el servicio de mantenimiento de la cámara hiperbárica, que asciende a un importe total de 199.197,82 euros con impuestos a la empresa alemana HAUX-LIFE-SUPPORT GmbH, según consta en la resolución firmada el 9 de septiembre. El contrato se formalizará este mes de octubre.

La empresa se encargará de realizar el mantenimiento anual, actualización tecnológica y sustitución de los elementos necesarios para la continuidad de la vida útil de la cámara hiperbárica del Hospital Provincial de Castellón. El objeto del procedimientoes disponer, durante el periodo comprendido entre octubre de 2026 y septiembre de 2027, de un servicio integral para la cámara hiperbárica HAUX-STARMED 2500/3,3, que incluya el mantenimiento anual conforme al protocolo del fabricante, la sustitución de repuestos y elementos necesarios para su conservación y continuidad de vida útil, y la actualización tecnológica del sistema mediante la implantación de la versión HAUX-DECOMAT 4.0. La actuación no comporta la adquisición de una nueva cámara hiperbárica ni de un sistema clínico independiente, sino la conservación, continuidad operativa y actualización.

Ocho plazas

Hay que recordar que el centro hospitalario puso en funcionamiento en mayo del 2025 tras permanecer varios años inactiva. La equipación cuenta con ocho plazas y está totalmente automatizada y monitorizada, lo que la convierte en la instalación más avanzada de las pocas de este tipo que hay integradas en el sistema sanitario público español. El tratamiento en su interior consiste en la administración terapéutica de oxígeno al 100% de forma continua o discontinua por encima de la presión ambiental.

Indicaciones

Está indicada para tratar la enfermedad descomprensiva, la embolia gaseosa, la intoxicación por monóxido de carbono y la gangrena gaseosa. Además, en el Provincia se beneficiarán especialmente de este tratamiento pacientes de oftalmología que presentan oclusión en la arteria central de la retina, una patología que ocasiona una lesión irreparable que puede evitarse con este tratamiento.

Potenciar el efecto de los antibióticos

Asimismo, la terapia hiperbárica emerge como tratamiento adjunto a la cirugía en los casos graves de infecciones polimicrobianas, pues, además de potenciar el efecto de antibióticos, el oxígeno mejora la llegada de las defensas naturales del organismo al foco infeccioso y ayuda a resolver y/o retrasar el desarrollo de la sepsis. Este novedoso tratamiento con oxígeno hiperbárico también va dirigido a pacientes de traumatología con lesiones óseas osteronocrótica, osteomelitis y edemas óseos.

Además, ya hay estudios que muestran la eficacia del tratamiento en la hiperbárica como tratamiento adyuvante contra el cáncer, reduciendo los efectos adversos de la radioterapia, así como en los casos de injertos cutáneos, pues la recepción de oxígeno mejora la cicatrización, lo que va a resultar de gran utilidad en pacientes de la Unidad de Cirugía Plástica y Reparadora del centro.

Adquisición

La Cámara fue adquirida en el 2009 por la Fundación del Hospital Provincial por 499.957 € y donada al Consorcio Hospitalario Provincial en el 2016. En este tiempo tuvo un breve periodo de funcionamiento, entre finales del 2019 y principios del 2020, con motivo de unas obras en la equipación del General.