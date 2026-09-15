La cosecha de cítricos repunta en España, pero sigue un 4% por debajo de la media

La citricultura española afronta la nueva campaña con una ligera recuperación de la cosecha, pero todavía lejos de los volúmenes habituales de producción. El primer aforo para la temporada 2026-2027, publicado este martes por el Ministerio de Agricultura, sitúa la producción nacional en 5.744.841 toneladas de cítricos, un 1,1% más que la pasada campaña, aunque la cifra permanece un 4,2% por debajo de la media de las últimas cinco temporadas.

Las previsiones muestran además importantes diferencias dependiendo del cultivo. La naranja será la excepción al incremento generalizado y volverá a perder producción, mientras que mandarinas, limones y pomelos mejorarán respecto al último ejercicio. En concreto, España espera recoger 2.812.720 toneladas de naranja, un 4,6% menos que en 2025-2026. La caída resulta todavía más significativa al comparar la previsión con el promedio de las últimas campañas, respecto al que la producción será un 7,4% inferior.

Los denominados pequeños cítricos, entre los que se encuentran mandarinas y clementinas, alcanzarán las 1.813.296 toneladas. El volumen representa un ligero crecimiento del 0,8% respecto a la campaña anterior, aunque continúa un 4,5% por debajo de la media reciente.

La evolución es muy distinta en el limón. El aforo estima una cosecha de 991.800 toneladas, lo que supone un fuerte incremento del 21,1% respecto al último ejercicio y permite superar en un 3% el promedio de las últimas campañas. También aumentará el pomelo, con una previsión de 110.223 toneladas, un 4,7% más interanual y un 26,6% por encima de la media. El resto de cítricos alcanzará las 16.802 toneladas, un 28,7% más que el pasado año.

Imagen de archivo de un collidor abocando naranjas a una caja. / Natxo Francés

En conjunto, España incorporará alrededor de 62.500 toneladas adicionales respecto a 2025-2026, pero seguirá produciendo unas 253.000 toneladas menos que la media de las últimas cinco campañas.

Castellón tampoco recupera su potencial

El escenario nacional guarda similitudes con el que afronta Castellón, una de las principales zonas productoras de cítricos y especialmente de mandarinas. A falta de conocer el aforo de la Conselleria de Agricultura, las previsiones de la Unió Llauradora apuntan a una cosecha provincial de alrededor de 553.500 toneladas, apenas un 2% superior a la de la pasada campaña.

La recuperación, por tanto, será también limitada después de varias temporadas marcadas por producciones reducidas. Los pequeños cítricos volverán a concentrar buena parte de la cosecha provincial, con alrededor de 351.000 toneladas, de las que unas 250.000 corresponderían a clemenules, variedad especialmente vinculada a Castellón. Las previsiones apuntan asimismo a alrededor de 72.000 toneladas de híbridos y unas 130.000 toneladas de naranja.

Precisamente la naranja deja uno de los principales contrastes entre la provincia y el conjunto del país. Mientras el aforo español anticipa una caída del 4,6%, las estimaciones de la Unió para Castellón apuntan a un incremento cercano al 7,6%.

El principal problema provincial continúa, sin embargo, en la clemenules. La variedad más representativa de la citricultura castellonense encadena otra campaña con una producción muy alejada de su potencial, por lo que el ligero crecimiento global previsto para 2026-2027 no permite hablar todavía de una recuperación plena.