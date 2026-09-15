El déficit de administrativos y conserjes tensa a los IES de Castellón en el inicio de curso

La falta de personal administrativo y de conserjería está complicando el inicio de curso en varios institutos de la provincia de Castellón. El caso más extremo es el del IES Politècnic de Castelló, que ha anunciado que este martes mantendrá cerrada su secretaría al público ante la falta del 50% del personal administrativo y alrededor del 70% del personal de conserjería.

Las carencias coinciden, además, con uno de los momentos de mayor carga de trabajo para los centros. Matriculaciones, incorporaciones sobrevenidas, convalidaciones y consultas de familias y alumnado se acumulan en unas secretarías que, en algunos casos, funcionan desde hace años con plantillas que los propios institutos consideran insuficientes.

Colas que llegan hasta la calle

La situación del IES Politècnic, uno de los mayores centros educativos de Castelló con unos 1.800 alumnos, se ha agravado durante las últimas semanas. Actualmente cuentan con dos administrativos de los cuatro que deberían tener y con un conserje cuando deberían disponer de cinco para el funcionamiento ordinario del centro.

"Es un problema recurrente que se ha agravado. La cola llega a la calle", señalan fuentes del centro. Julio y septiembre son, precisamente, los periodos en los que se concentra una mayor cantidad de trámites. Con los efectivos disponibles, calculan que pueden atender a unas 50 personas al día. Hasta ahora, el instituto comenzaba a las 8.00 horas repartiendo alrededor de 60 o 70 números para organizar la atención. Quienes no conseguían completar sus trámites tenían que regresar otro día. Sin embargo, la falta de trabajadores ha llevado al centro a un punto en el que ni siquiera puede mantener este sistema y ha decidido cerrar temporalmente la administración al público.

Colas en el IES Politècnic de Castelló este lunes. / GABRIEL UTIEL

La consecuencia alcanza directamente al alumnado. Según explican fuentes del centro, hay estudiantes que acuden a clase sin saber todavía si están formalmente matriculados. "Tenemos que coger los papeles, pero no tenemos tiempo material para matricularlos", relatan. Esto provoca que algunos profesores no tengan todavía a estos estudiantes en sus listas y que acudan posteriormente al instituto para comprobar el estado de la matrícula.

Un administrativo para 420 alumnos en Betxí

Las dificultades también se reproducen en otros municipios. Desde el IES de Betxí, con alrededor de 420 alumnos, explican que el centro dispone únicamente de un administrativo, pese a que lleva años solicitando que se incorpore una segunda persona.

"Solo tenemos un administrativo. Hace años que llevamos pidiendo uno más", señalan fuentes del instituto, que volvieron a reclamar el refuerzo el pasado mes de julio. La dependencia de una única persona provoca que cualquier ausencia deje la secretaría sin personal. "Este personal tiene vacaciones, moscosos o puede tener que ir un día al médico y nos quedamos sin nadie", advierte.

Eso es precisamente lo que sucede actualmente, por lo que el equipo directivo está asumiendo las tareas de secretaría en pleno arranque del curso.

La carga de trabajo incluye en estas fechas las nuevas matriculaciones, la matrícula sobrevenida, la incorporación del alumnado de Formación Profesional y las solicitudes de convalidaciones, además del resto de gestiones habituales. Un trabajo administrativo que se suma ahora a las propias funciones de dirección del instituto.

De 200 a casi 700 alumnos con el mismo personal

Una situación similar se vive en el IES Torre del Rei de Orpesa, que continúa contando con un único administrativo desde 2008, pese a que durante este periodo su número de estudiantes se ha más que duplicado.

El instituto ha pasado de alrededor de 200 alumnos a rozar los 700, pero mantiene la misma dotación administrativa. A ello se añade una circunstancia que incrementa especialmente las necesidades del centro: es uno de los institutos que recibe más matrícula sobrevenida a lo largo de todo el curso.

La llegada de nuevos estudiantes no se concentra únicamente en septiembre, sino que se produce durante todo el año, por lo que las gestiones administrativas se mantienen de manera continua. El centro viene sufriendo así una carencia de personal de administración y servicios mientras su matrícula ha crecido considerablemente desde que se fijó la actual dotación.

Vacantes que pueden tardar meses

El problema no afecta de la misma manera a todas las ausencias. El director del IES Bovalar de Castelló, Toni Solano, explica que las sustituciones ordinarias suelen resolverse con relativa rapidez cuando se producen en centros que no se encuentran en zonas rurales.

La situación cambia, sin embargo, cuando se trata de una vacante provocada por una jubilación o un traslado. En esos casos, apunta, la incorporación de una nueva persona puede demorarse durante meses.

Solano explica que este personal no depende directamente de Educación, sino de Función Pública, cuyos procesos de adjudicación cuentan con plazos más amplios. Esto provoca que, dependiendo del puesto y de la causa de la vacante, haya plazas de personal de administración y servicios que permanezcan sin cubrir durante largos periodos.

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Mientras tanto, los institutos afrontan uno de los momentos de mayor actividad administrativa del curso con menos efectivos de los necesarios. En los casos más afectados, la falta de personal ya se traduce en secretarías cerradas, largas esperas, equipos directivos asumiendo tareas administrativas y alumnado pendiente todavía de completar su matrícula.