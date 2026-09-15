La Diputación de Castellón lanza 2 millones de € en bonos para gastar en comercios, pymes y autónomos

La presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina, ha anunciado hoy la activación del Bono DipuComerç, cuyo objetivo es impulsar el comercio de la provincia, para lo que la institución provincial aprobará en el pleno del próximo martes una modificación de crédito para dotar económicamente esta iniciativa, que contará con dos millones de euros.

Barrachina ha explicado que este bono llegará a los 135 municipios de la provincia y a la entidad menor, de ahí su carácter pionero en Castellón en cuanto a cobertura; y contribuirá a inyectar 4 millones de euros en comercios, autónomos y pymes, ya que los ciudadanos podrán realizar compras por el doble del valor de cada cheque de consumo. "Así, con un bono de 20 euros se podrán realizar compras por valor de 40 euros", ha detallado.

El doble del valor del bono

"Esta iniciativa supondrá más clientes y más actividad, calles más vivas y un ahorro para la ciudadanía", ha indicado Barrachina, quien ha señalado que se trata de "una apuesta para mantener vivos los municipios".

La presidenta de la Diputación ha destacado la libertad y autonomía que tendrá cada ayuntamiento para poner en marcha estos bonos, "ya que cada uno podrá adaptar la iniciativa a la realidad de su municipio", ha dicho, eso sí, con una imagen corporativa compartida. Una vez pase por sesión plenaria y se disponga del crédito, se aprobarán las bases generales y de ahí cada consistorio decidirá el periodo o periodos en el que se aplica, la cuantía de los bonos o si se convocan varios, si coincide con campañas como Black Friday o Navidad o no, e incluso si suma la cuantía subvencionable a otra campaña similar activa.

Además, se dará la opción incluso de si el pueblo es pequeño y no cuenta con suficiente tejido comercial, la opción de gastarlo en una localidad vecina. Hay que tener en cuenta que no solo entran comercios propiamente dichos, como una zapatería o una tienda de ropa sino también autónomos y pymes, desde un carpintero a una peluquería. Todo ello dependerá de las bases que detalle cada ayuntamiento, que tendrá potestad para ello y la opción de externalizar la gestión del bono. Ahora mismo otras iniciativas similares activas a nivel municipal las lleva Confecomerç.

Reparto entre los municipios

Comparecencia de la dirigente provincial, antes de la junta de gobierno. / Mediterráneo

Respecto al importe que recibirán los ayuntamientos, Barrachina ha subrayado que los de menos de 20.000 habitantes tendrán una aportación relacionada con un criterio poblacional, mientras que los de más de 20.000 habitantes obtendrán 50.000 euros cada uno.

Además, ha destacado que se realizará una discriminación positiva hacia los 18 municipios de menos de 20.000 habitantes afectados por los incendios, los cuales recibirán una aportación extra de 74.000 euros a repartir entre cada uno.

Por hacer una aproximación, todavía no exacta, se ha dado como ejemplos, en base a solo a población, que podrían corresponder unos 15.000 euros a Vilafamés o 9.000 a Ayódar.

Hasta junio de 2027

Los ayuntamientos recibirán el 85% del importe que les corresponda antes de finalizar este año, mientras que el resto se les entregará cuando presenten las justificaciones. Los bonos podrán ponerse en marcha ya este mismo ejercicio y hasta el 30 de junio de 2027.