Intelier, de Grupo Nealis, acelera su expansión en la Comunitat con su primer hotel en Alicante

Intelier Hotels & Suites, cadena hotelera integrada en Nealis Hospitality, el área de alojamiento, restauración y ocio del grupo castellonense, abrirá un nuevo establecimiento en el centro de Alicante, un proyecto estratégico para la compañía que supone el desembarco de la marca en la última de las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana.

El nuevo alojamiento se levantará en la céntrica plaza de la Montañeta, una ubicación estratégica muy próxima a la plaza de Luceros y a menos de diez minutos de la estación de tren que conecta la ciudad con el resto de la península.

Un hotel de cuatro estrellas

El establecimiento, de cuatro estrellas, contará con 41 habitaciones dobles de diseño contemporáneo con inspiración mediterránea. El proyecto de interiorismo estará firmado por el estudio Janfri & Rancha, reconocido por proyectos de referencia internacional como el hotel Six Senses de Ibiza.

Además, el edificio contará con una cafetería en la planta baja en la que se ofrecerán desayunos típicos de la gastronomía alicantina durante las mañanas y que el resto del día funcionará como bar de aperitivos y bebidas. En la azotea se instalará una terraza con vistas al casco antiguo y una piscina.

La consejera delegada de Grupo Intur, Myriam Gimeno, junto al director general de la cadena hotelera, Iker Llano, con la nueva marca corporativa del grupo castellonense. / MEDITERRÁNEO

Según señala Iker Llano, director general de Intelier Hotels & Suites, "la llegada de Intelier a Alicante supone un paso clave en nuestra estrategia de crecimiento en destinos urbanos con alto potencial. Con este nuevo hotel completamos nuestra presencia en las tres capitales de provincia de la Comunitat Valenciana, un territorio prioritario para el grupo por su dinamismo económico, turístico y cultural".

Llano destaca también que "el proyecto ha sido concebido para integrarse plenamente en el entorno urbano y ofrecer una experiencia cuidada, contemporánea y con identidad mediterránea. Nuestro objetivo es que el hotel se convierta en un referente en el centro de Alicante, tanto para el viajero de ocio como para el cliente de negocios".

Expansión mediterránea

En paralelo a este nuevo proyecto, Intelier sigue avanzando en el desarrollo de otros establecimientos que abrirán sus puertas en los próximos meses en la Comunitat Valenciana.

La apertura al público del Hotel Intelier Malvarrosa Plaza se producirá este mismo verano. La capital del Turia contará con un nuevo hotel de 170 habitaciones que aspira a convertirse en un referente del distrito marítimo por la calidad de su propuesta y su cuidada concepción.

La ubicación permitirá a los usuarios disfrutar de la playa de la Malvarrosa, a escasos pasos del hotel, y también acceder fácilmente al centro de la ciudad a través de transporte público. Su apertura supondrá una aportación relevante para el barrio de la Malvarrosa y contribuirá a reforzar el atractivo del frente marítimo durante todo el año.

Más de cien suites en Benicàssim

A finales de 2026 también verá la luz el nuevo Core Suites Azor. El edificio, que se está construyendo en el mismo lugar que ocupó durante más de seis décadas el antiguo Intelier Azor, contará con más de un centenar de suites y ofrecerá a los visitantes de Benicàssim una alternativa diferente al resto de establecimientos de la zona.

El proyecto se ha diseñado especialmente para familias y grupos deportivos que busquen las comodidades de un apartamento con los servicios propios de un establecimiento hotelero de alto nivel. Contará con servicios premium como gimnasio, restaurante, bike center, habitaciones de hipoxia y una amplia terraza con vistas panorámicas a la bahía.

Con esta propuesta, Intelier quiere contribuir a la desestacionalización turística de Benicàssim, reforzando su posicionamiento como destino para disfrutar durante todo el año, en combinación con su agenda cultural, deportiva y de ocio.

Más de 60 años de trayectoria

Intelier Hotels & Suites trabaja con el objetivo de ofrecer experiencias únicas a sus huéspedes. Desde 1963, con la apertura de su primer hotel, la compañía ha continuado ampliando su presencia y su oferta de alojamientos.

Actualmente gestiona doce establecimientos en seis comunidades autónomas, con diferentes tipos de alojamiento y una trayectoria de más de 60 años en el sector.