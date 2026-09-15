L’AVL fitxa com a cap de gabinet de la presidenta la periodista castellonenca Violeta Tena

Continuen els canvis en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), que en les últimes setmanes ha remodelat un terç dels seus membres i també la presidència, ocupada ara per l’alcoiana Maria Àngels Francés.

La periodista Violeta Tena (Vilafranca, 1982) és l’última incorporació de la institució, a on des de hui ocupa el càrrec de cap de gabinet de la Presidència. Tena, amb una trajectòria periodística de dos dècades en el setmanari El Temps, substituïx a qui fou la primera directora d’À Punt, Empar Marco, que, en els últims anys, ha sigut l’assessora principal de l’anterior presidenta de l’Acadèmia, Verònica Cantó.