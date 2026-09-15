Todo listo para Cersaie: el azulejo español desembarca con fuerza en Bolonia con 72 empresas

La industria cerámica española volverá a tener un peso destacado en Cersaie, la gran cita internacional del sector que se celebrará del 21 al 25 de septiembre en Bolonia (Italia). Un total de 72 empresas fabricantes y comercializadoras de azulejos y pavimentos cerámicos asociadas a Ascer, junto a otros dos miembros afines, participarán en la 43ª edición del certamen.

La representación de Tile of Spain será la segunda más numerosa de toda la feria, únicamente superada por la del país anfitrión, Italia. Las compañías españolas estarán distribuidas por los nueve pabellones de BolognaFiere destinados a pavimentos y revestimientos cerámicos.

La elevada participación convierte de nuevo a Cersaie en uno de los principales escaparates internacionales para un sector con un importante peso en Castellón. La feria reunió en su anterior edición a cerca de 95.000 visitantes procedentes de 158 países y más de 600 expositores.

Un escaparate internacional

La presencia española permitirá a los fabricantes mostrar ante clientes, distribuidores y profesionales internacionales sus últimas novedades en diseño y producto, en una cita especialmente relevante para reforzar su proyección exterior.

Ascer, con el apoyo de Icex, ha habilitado además un catálogo digital de las empresas de Tile of Spain participantes. La herramienta permite localizar los expositores por pabellón, orden alfabético o tipología de producto, consultar las novedades que presentarán y seleccionar compañías para organizar previamente la visita.

La promoción de Tile of Spain se extenderá también a las redes sociales antes, durante y después del certamen a través de sus canales oficiales.

Mirada puesta en 2027

Cersaie servirá asimismo para promocionar Time of Spain 2027, la iniciativa sectorial prevista para las dos primeras semanas de febrero y con la que Tile of Spain pretende acercar a profesionales y prescriptores internacionales la innovación, el diseño y la capacidad productiva de la cerámica española.

La presencia de 72 empresas asociadas a Ascer en Bolonia consolida así el peso de la industria española en una feria considerada uno de los principales puntos de encuentro mundiales del negocio cerámico.