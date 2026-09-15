El plan de Sánchez para facilitar el relevo en el campo: 2.746 fincas ‘low cost’ en Castellón

Castellón es la segunda provincia de España con más fincas rústicas propiedad del Estado con opciones de entrar en la bolsa de tierra low cost anunciada por el Gobierno para fomentar el relevo generacional en el campo. La consultora Cocampo ha puesto cifras al plan anunciado en enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para facilitar 17.000 parcelas asequibles en toda España para jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios. A través de Su Servicio de Estudios, ocho meses después, Cocampo ha identificado 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los que 15.510 figuran como Patrimonio del Estado en el Portal de Transparencia, en el campo denominado uso, y pueden consultarse en la web https://www.cocampo.com/es/es/. Su publicación es exclusivamente informativa y no implica que los inmuebles estén actualmente en venta, arrendamiento o cesión.

Las fichas de Cocampo sitúan en Castellón 2.746 parcelas del Estado, con potencial de incorporarse a la nueva iniciativa. La primera es León, con 3.320; y la tercera, Valencia 2.495, con un peso importante de la Comunitat Valenciana. El ranking con más terrenos estatales en Castellón lo lideran Alcalà de Xivert, Peñíscola (Baix Maestrat), Vilanova d’Alcolea, la Vall d’Uixó, Artana y Onda, con nueve propiedades cada una; y Caudiel y Altura, con 8; y muchos otros con menos como Borriol, con al menos 5 fincas.

De 0,001 a 36 hectáreas

Fichas de fincas rústicas propiedad del Estado en la web de Cocampo (extraídas del Portal de Transparencia del Gobierno estatal). / Mediterráneo

De todo el listado donde se pueden buscar, las tierras de menor superficie se ubican, como curiosidad, en Ludiente y Càlig, cada una con 0,001 hectáreas; y Peñíscola, con 0,005. La más grande radica en Vilanova d’Alcolea, con 36,29 hectáreas; le sigue otra en les Coves, con 34,73 hectáreas; y otra de 20 en Cabanes.

Precisamente, uno de los hándicaps será la superficie. A nivel nacional, la superficie media de estas fincas rústicas del Esatdo es de apenas 0,416 hectáreas. Tres de cada cuatro tienen menos de una hectárea; solo 176 alcanzan las 10 hectáreas y únicamente 40 igualan o superan las 30. El tamaño es solo una parte del problema. La información pública no permite determinar de forma homogénea cuántas propiedades son agrícolas, forestales, pastos o terrenos improductivos, ni cuáles disponen de regadío efectivo, derechos de agua, suelos adecuados o condiciones suficientes para su explotación.

Dudas sobre su utilidad

Joven agricultora con su tractor en una de sus fincas en Albocàsser. / Mediterráneo

La incógnita ya fue planteada por el sector agrario al día siguiente del anuncio. Miguel Padilla, secretario general de COAG, advirtió: «Si las fincas son de secano rabioso, no hace falta que las den porque son prácticamente inservibles».

El Estado lleva más de una década sacando patrimonio rústico al mercado con una media de aproximadamente 780 euros y más de la mitad por debajo de 1.000 euros. Ahora mismo Cocampo no conoce cuántas están a la venta. La fórmula del plan estatal, a falta de conocer las bases, apunta a que esos terrenos se podrían ceder o arrendar a bajo precio a largo plazo y, en el caso de las pequeñas parcelas, el interés para el joven agricultor radicaría en agregarlas a su propiedad para elevar la producción.

Tierra Joven no está operativa

Regino Coca, fundador y CEO de Cocampo, apunta que la plataforma digital Tierra Joven que el Gobierno prometió “de inmediato” para publicar la tierra ofertada, no está operativa. Pero alerta que el trabajo difícil está antes, "en identificar correctamente los activos, conocer su situación jurídica y agronómica y determinar cuáles pueden ponerse realmente en uso». El propio Programa de Puesta en Valor 2023–2030 de Patrimonio del Estado cita problemas de identificación, ocupaciones, mantenimiento, regularización en Registro y Catastro y duración de los procedimientos patrimoniales.

«La cartera puede contribuir al relevo generacional. Pero, por su estructura y lo que falta conocer sobre la aptitud de los activos, difícilmente puede constituir por sí sola una solución estructural al problema de acceso a la tierra», concluye Coca.

El estudio insta a mejorar la identificación de la propiedad, actualizar titularidades, coordinar Registro y Catastro y facilitar, cuando sea necesario, la agregación de pequeñas parcelas en unidades económicamente útiles.