El futuro de la agricultura
El plan de Sánchez para facilitar el relevo en el campo: 2.746 fincas ‘low cost’ en Castellón
La consultora Cocampo elabora un informe y publica las fichas de cada parcela propiedad del Estado, si bien alerta del pequeño tamaño de la mayoría y la falta de información registral y de las propiedades del terreno
El anuncio del Gobierno sigue estancando: no especifica qué propiedades rústicas incorporará a su programa de precios asequibles para fomentar el cultivo
Castellón es la segunda provincia de España con más fincas rústicas propiedad del Estado con opciones de entrar en la bolsa de tierra low cost anunciada por el Gobierno para fomentar el relevo generacional en el campo. La consultora Cocampo ha puesto cifras al plan anunciado en enero por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para facilitar 17.000 parcelas asequibles en toda España para jóvenes, mujeres y nuevos profesionales agrarios. A través de Su Servicio de Estudios, ocho meses después, Cocampo ha identificado 16.485 inmuebles clasificados como rústicos, de los que 15.510 figuran como Patrimonio del Estado en el Portal de Transparencia, en el campo denominado uso, y pueden consultarse en la web https://www.cocampo.com/es/es/. Su publicación es exclusivamente informativa y no implica que los inmuebles estén actualmente en venta, arrendamiento o cesión.
Las fichas de Cocampo sitúan en Castellón 2.746 parcelas del Estado, con potencial de incorporarse a la nueva iniciativa. La primera es León, con 3.320; y la tercera, Valencia 2.495, con un peso importante de la Comunitat Valenciana. El ranking con más terrenos estatales en Castellón lo lideran Alcalà de Xivert, Peñíscola (Baix Maestrat), Vilanova d’Alcolea, la Vall d’Uixó, Artana y Onda, con nueve propiedades cada una; y Caudiel y Altura, con 8; y muchos otros con menos como Borriol, con al menos 5 fincas.
De 0,001 a 36 hectáreas
De todo el listado donde se pueden buscar, las tierras de menor superficie se ubican, como curiosidad, en Ludiente y Càlig, cada una con 0,001 hectáreas; y Peñíscola, con 0,005. La más grande radica en Vilanova d’Alcolea, con 36,29 hectáreas; le sigue otra en les Coves, con 34,73 hectáreas; y otra de 20 en Cabanes.
Precisamente, uno de los hándicaps será la superficie. A nivel nacional, la superficie media de estas fincas rústicas del Esatdo es de apenas 0,416 hectáreas. Tres de cada cuatro tienen menos de una hectárea; solo 176 alcanzan las 10 hectáreas y únicamente 40 igualan o superan las 30. El tamaño es solo una parte del problema. La información pública no permite determinar de forma homogénea cuántas propiedades son agrícolas, forestales, pastos o terrenos improductivos, ni cuáles disponen de regadío efectivo, derechos de agua, suelos adecuados o condiciones suficientes para su explotación.
Dudas sobre su utilidad
La incógnita ya fue planteada por el sector agrario al día siguiente del anuncio. Miguel Padilla, secretario general de COAG, advirtió: «Si las fincas son de secano rabioso, no hace falta que las den porque son prácticamente inservibles».
El Estado lleva más de una década sacando patrimonio rústico al mercado con una media de aproximadamente 780 euros y más de la mitad por debajo de 1.000 euros. Ahora mismo Cocampo no conoce cuántas están a la venta. La fórmula del plan estatal, a falta de conocer las bases, apunta a que esos terrenos se podrían ceder o arrendar a bajo precio a largo plazo y, en el caso de las pequeñas parcelas, el interés para el joven agricultor radicaría en agregarlas a su propiedad para elevar la producción.
Tierra Joven no está operativa
Regino Coca, fundador y CEO de Cocampo, apunta que la plataforma digital Tierra Joven que el Gobierno prometió “de inmediato” para publicar la tierra ofertada, no está operativa. Pero alerta que el trabajo difícil está antes, "en identificar correctamente los activos, conocer su situación jurídica y agronómica y determinar cuáles pueden ponerse realmente en uso». El propio Programa de Puesta en Valor 2023–2030 de Patrimonio del Estado cita problemas de identificación, ocupaciones, mantenimiento, regularización en Registro y Catastro y duración de los procedimientos patrimoniales.
«La cartera puede contribuir al relevo generacional. Pero, por su estructura y lo que falta conocer sobre la aptitud de los activos, difícilmente puede constituir por sí sola una solución estructural al problema de acceso a la tierra», concluye Coca.
El estudio insta a mejorar la identificación de la propiedad, actualizar titularidades, coordinar Registro y Catastro y facilitar, cuando sea necesario, la agregación de pequeñas parcelas en unidades económicamente útiles.
Las ayudas económicas se amplían para llegar a más
- El presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció este mes de septiembre la ampliación de la línea de ayudas para el relevo generacional en el campo con 8 millones de euros más, con el objetivo de llegar a aquellos jóvenes que se habían quedado fuera por falta de recurso económico. La Conselleria de Agricultura ya ha concedido este 2026 en Castellón 158 ayudas para el relevo: 130 jóvenes y 28 nuevas incorporaciones, con una inversión de 8,3 millones de euros. La provincia concentra el 29% de las concesiones con un importe medio de 54.923 euros en jóvenes y 43.214 a quienes entran. La Plana Alta es una de las más activas, con 42 beneficiarios.
- El campo de Castellón sigue envejeciendo: hay ocho perceptores de la PAC mayores de 65 años por cada joven. Casi la mitad de los beneficiarios de ayudas directas en la Comunitat tiene 65 años o más, mientras que los menores de 40 apenas representan el 5,8%.
- En otro orden de cosas, el plazo para solicitar ayudas a inversiones en explotaciones agrarias se ha ampliado hasta el 1 de octubre. El presupuesto es de 50 millones de euros en total y cubren entre el 40% y 75% de la inversión realizada (pudiendo llegar hasta el 80 % en casos de recuperación por desastres naturales). Pueden acogerse para invertir en maquinaria agrícola y renovación de plantaciones, mejora de sistemas de riego y regadío, eficiencia energética y autoconsumo; así como digitalización y herramientas tecnológicas para la explotación.
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