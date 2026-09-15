El PP de Castellón reclama al Gobierno que “no siga abandonando" a la provincia y cumpla con sus competencias "exclusivas" contra danas

El Partido Popular de la provincia de Castellón reclama al Gobierno de España que ejecute, de forma urgente, las actuaciones que según los populares están pendientes en barrancos y cauces de la provincia destinadas a reducir el riesgo de inundaciones y proteger a los castellonenses.

El secretario general del PPCS, Salvador Aguilella, ha advertido de que “Castellón lleva demasiados años esperando unas obras que no pueden seguir aplazándose”. “No estamos hablando de una reivindicación nueva ni de actuaciones que puedan esperar. Estamos hablando de prevención, de seguridad y de proteger a nuestros vecinos”, ha señalado.

Episodios de lluvias intensas

Aguilella ha recordado que son numerosos los municipios de la provincia que sufren problemas cuando se producen episodios de lluvias intensas, entre ellos Burriana, Nules, Moncofa, Benicàssim, Oropesa, Benicarló o Alcalà de Xivert. “Cada vez que llega una dana, nuestros municipios vuelven a enfrentarse a una situación que conocemos perfectamente: barrancos y cauces que no tienen las actuaciones necesarias y poblaciones expuestas a desbordamientos e inundaciones”.

En este sentido, el secretario general del PPCS ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez que “deje de mirar hacia otro lado y actúe”. “El Gobierno de España tiene competencias y tiene la obligación de ejercerlas. Los ayuntamientos pueden hacer todo lo que está en sus manos, pero no pueden asumir competencias que corresponden al Estado ni sustituir las inversiones que debe realizar el Ministerio”, ha afirmado.

Para Aguilella, “la política útil es anticiparse a los problemas y no esperar a que lleguen las lluvias para comprobar, una vez más, que las obras siguen pendientes”. Por ello, ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica y a la Confederación Hidrográfica del Júcar “un calendario claro, financiación y ejecución para unas actuaciones que son fundamentales para la seguridad de nuestros municipios”.

"No queremos volver a hablar de daños"

“En Castellón no queremos volver a hablar de daños después de una inundación. Queremos hablar de obras ejecutadas antes de que llegue La próximas lluvias”, ha subrayado.

El dirigente provincial del PPCS ha insistido en que “defender a Castellón también es exigir al Gobierno de España que cumpla con la provincia”. “Desde el PPCS vamos a seguir reclamando cada una de las inversiones que Castellón necesita, gobierne quien gobierne en cada municipio. Porque cuando hablamos de seguridad de nuestros vecinos no hablamos de colores políticos, hablamos de cumplir con nuestra provincia”. “Los castellonenses no pueden ser los que paguen las consecuencias de años de retraso. El Gobierno tiene que actuar, y tiene que hacerlo ya”, ha concluido Aguilella.