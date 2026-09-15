Un Premio Príncipe de Asturias estrena busto en la Diputación de Castellón

La Diputación de Castellón expone desde este martes en sus pasillos el busto de Federico García Moliner, físico burrianense galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica en 1992. La escultura fue realizada en el año 2000 por su esposa, Carmen Gil Fernández, doctora en Biología, investigadora del CSIC y también artista.

La presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina, ha recibido al hijo del matrimonio, Víctor García Gil, a quien agradeció la cesión del legado de sus padres, ya fallecidos, a la provincia de Castellón.

Una figura destacada de la ciencia

Federico García Moliner fue físico, investigador y profesor universitario. Hasta el final de su carrera profesional ejerció como catedrático de Ciencia Contemporánea en la Universitat Jaume I.

Entre los reconocimientos que recibió a lo largo de su trayectoria sobresale el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica de 1992. La Diputación de Castellón también le concedió su Alta Distinción en 2023.

Una obra realizada por su esposa

Carmen Gil Fernández desarrolló, junto a su carrera científica, una faceta artística vinculada a la pintura y la escultura. En el año 2000 modeló el busto de su marido que ahora se muestra en el Palacio Provincial.

La pieza tiene unas dimensiones de 36 centímetros de alto, 26 de ancho y 31 de profundidad. Su exposición ha sido posible gracias a la cesión a la Diputación del legado de un matrimonio unido por su dedicación a la ciencia y por su vinculación con Castellón.

Su hijo recordó la historia de esfuerzo, talento y compromiso de sus padres y destacó especialmente "su generosidad, su facilidad para compartir y su amor a la ciencia y a su tierra".