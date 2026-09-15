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Los trabajadores extranjeros marcan nuevo récord en Castellón y se duplican en una década: los sectores en los que más destacan

Desde el Colegio de Graduados Sociales destacan que el efecto de la regularización se notará hasta finales de año

Las mujeres empledas del hogar son de las actividades que más se tramitan con la regularización

Las mujeres empledas del hogar son de las actividades que más se tramitan con la regularización / Mediterráneo

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Bartomeu Roig

Bartomeu Roig

Castellón

El mercado laboral de Castellón está marcado cada verano por la evolución de sectores como la hostelería y el turismo. Una dinámica que se ha visto acompañada este año por el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes. La provincia es una de las que más solicitudes tramitó en función de su población, con más de 19.000 peticiones, y este efecto se nota en las listas de afiliados a la Seguridad Social.

Las cifras de agosto publicadas por el Gobierno muestran que ya hay 54.527 cotizantes de Castellón nacidos fuera de nuestro país. Es prácticamente uno de cada cinco afiliados totales. El pasado mes se alcanzó el tercer récord mensual consecutivo. Otro detalle que muestra la fuerza de este fenómeno es la comparativa con hace justo una década. En agosto de 2016 había 27.404 trabajadores extranjeros contabilizados por la Seguridad Social. La mitad de ahora.

Regularización pendiente

La vicepresidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón, Amparo Máñez, explica que este auge del empleo extranjero va a seguir, al menos, hasta finales de año. "El plazo para pedir la regularización ya terminó, pero hay muchas tramitaciones que todavía no se han resuelto", explica, por lo que la incorporación de estas personas será gradual. Eso sí, advierte de que una cosa es tener el número de afiliación a la Seguridad Social y otra estar dado de alta como resultado de tener un contrato legal de trabajo.

Como Castellón fue la sexta provincia en registrar más peticiones en función de la población total, este efecto se nota en mayor medida en las estadísticas laborales. Entre las situaciones que se producen está el aumento de las listas de paro. En dos meses se han incrementado en 1.400 personas en la provincia, debido a este nuevo escenario laboral y al final de la campaña turística. Amparo Máñez comenta que parte de este aumento será puntual, "ya que para tener un contrato de trabajo primero se debe estar en las listas de demandantes de empleo".

Sectores de actividad

¿A qué se dedican los extranjeros que trabajan en nuestro territorio? En muchos oficios se detectan pocas diferencias. Las cifras oficiales muestran unos 11.700 trabajadores en hostelería, 7.080 en la construcción o más de 6.000 en comercio o industria. Pero luego hay 1.861 afiliaciones en actividades sanitarias y de servicios sociales. Casi el triple que hace una década.

La vicepresidenta del colegio profesional apunta al caso de las empleadas del hogar. "En los despachos de los graduados sociales se han tramitado muchas documentaciones para la incorporación de personas extranjeras a esta actividad", comenta Máñez. También menciona el "montón" de casos de personas dedicadas al cuidado de mayores. "Muchas de ellas ya estaban aquí, pero no tenían la posibilidad de darse de alta, porque no llevaban el suficiente tiempo en España, o porque se consideraba que no tenían el suficiente arraigo", añade. A ello se unen otros oficios como los agrarios, cuya continuidad sería imposible en la provincia sin la mano de obra extranjera.

Relevo laboral

En opinión de Amparo Máñez, el proceso de regularización ha dado respuesta a dos necesidades que se acentúan en Castellón. "Tenemos la necesidad de dar relevo a trabajadores que se jubilan y no disponemos de personal suficiente, por lo que deben venir de fuera; y luego tenemos aquellos trabajos que los nacionales ya no quieren hacer".

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Pese a las dificultades y las colas que todavía se ven en diferentes servicios públicos para completar los procedimientos abiertos, considera que la regularización "ha ido bastante bien", aunque más de un graduado social ha tenido que acortar sus vacaciones para poner al día todos los casos pendientes.

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