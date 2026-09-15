Una turista visita Castellón después de que le dijeran "huye, es aburrido y feo" y acaba sorprendida: "Volveremos"

Llegar a Castellón con las expectativas por los suelos y marcharse pensando en volver. Esa ha sido la experiencia de Andrea Iglesias, conocida en redes sociales como @soylapecosa, una creadora de contenido con más de 140.000 seguidores solo en Instagram que decidió pasar unos días en la provincia después de preguntar a su comunidad qué podía hacer durante su visita.

Las respuestas no fueron precisamente alentadoras. "Huye", "no hay planes", "es aburrido" o "es feo" fueron algunos de los mensajes que recibió antes del viaje. Lejos de echarse atrás, decidió comprobar por sí misma si aquella fama estaba justificada.

Su experiencia ha quedado recogida en un vídeo que ya acumula más de 11.000 reproducciones en poco más de una semana y en el que muestra cómo su percepción de Castellón va cambiando conforme avanza el viaje.

Después de unas vacaciones en Mallorca, Iglesias buscaba pasar unos días más de playa sin pagar los elevados precios que estaba encontrando en destinos como Alicante, Murcia, Almería o Cádiz. Castellón apareció entonces como una alternativa mucho más asequible.

"Nosotros nunca hemos ido a Castellón de la Plana. ¿Qué tan malo puede ser? Tiene playa, es costa", explica. Finalmente encontró un hotel en el centro por unos 130 euros la noche y viajó desde Madrid prácticamente sin expectativas.

La primera impresión tampoco ayudó demasiado. Llegaron mientras caía una fuerte tormenta y las calles prácticamente vacías hicieron que describiera el ambiente como el de un "pueblo fantasma". Sin embargo, su opinión empezó a cambiar apenas unas horas después.

La sorpresa llega en el Gurugú

Su primera escapada fue hasta Benicàssim, donde, pese a la lluvia, ya quedó sorprendida por el aspecto de sus playas. Al día siguiente, con mejor tiempo, decidió acercarse hasta la playa del Gurugú, en el Grau de Castelló.

Y ahí llegó el verdadero cambio de opinión. "Esta playa me tiene gratamente sorprendida. Está preciosa", asegura. Destaca especialmente su amplitud, la arena fina, el poco oleaje y, sobre todo, la ausencia de grandes aglomeraciones incluso en pleno agosto.

"Tener una playa así el 19 de agosto se agradece", comenta mientras muestra el espacio disponible para instalar una carpa, sillas y el resto de sus pertenencias. También se fija en los chiringuitos, el servicio de salvamento, las zonas adaptadas y hasta en las avionetas que sobrevuelan el cercano aeródromo.

La experiencia termina de sorprenderla cuando encuentra un chiringuito con mucho ambiente junto a la playa. Frente a lo que esperaba, asegura que la música no interfiere en el ambiente familiar gracias a las dimensiones del arenal. "Qué viaje tan sorprendente", resume.

"No está tan instagrameada"

Andrea Iglesias también regresa a Benicàssim, esta vez sin lluvia, y vuelve a quedar impresionada por el agua transparente y la tranquilidad. Aunque durante su primera visita critica la sensación de inseguridad que experimentó en el entorno de la Torre de Sant Vicent, el balance general del viaje acaba siendo claramente positivo.

Incluso compara las playas castellonenses con algunas de las que había conocido días antes en Mallorca. "Hay muchas de ellas que no tenían esta agua tan cristalina como la hemos conseguido hoy", señala.

Para la creadora de contenido, una de las claves está precisamente en que Castellón no tiene la exposición turística de otros destinos mediterráneos. "Creo que no es tan instagrameada la ciudad en general", explica, algo que relaciona con una menor masificación y unos precios más accesibles.

Antes de regresar a Madrid todavía visita la playa de la Almadraba, en Benicàssim, otro arenal que vuelve a convencerla. Su conclusión poco tiene que ver con aquellos mensajes que recibió antes de viajar: "Ha sido todo un acierto venir para Castellón".

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Y termina dejando una reflexión para quienes descartan un destino por las opiniones de otros: "A veces el mejor viaje es el que menos te recomiendan". En su caso, además, deja abierta la puerta a repetir experiencia: "Creo que volveremos a Castellón".