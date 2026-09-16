Aemet vuelve a elevar la alerta en Castellón: dos zonas en naranja por lluvias de 40 mm y tormentas hasta el jueves

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a actualizar sus avisos para Castellón ante el episodio de lluvias y tormentas previsto para este miércoles 16 de septiembre. La principal novedad es la ampliación del aviso naranja por precipitaciones al interior sur de la provincia, que se suma al que ya estaba activo en el litoral sur. En ambas zonas podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en apenas una hora.

El tramo más complicado de la jornada llegará durante la tarde y la noche. Los avisos de peligro importante estarán activos entre las 16.00 y las 23.59 horas, con una probabilidad de entre el 40% y el 70%. De esta forma, buena parte de la mitad sur de Castellón afrontará unas horas especialmente delicadas ante la posibilidad de precipitaciones muy intensas en poco tiempo.

Además, Aemet mantiene un aviso amarillo en el interior sur por acumulaciones de hasta 60 litros por metro cuadrado en doce horas, lo que refleja que las lluvias podrían persistir más allá de los chubascos puntualmente intensos.

Avisos en toda la provincia de Castellón

El episodio no quedará limitado al sur. Tanto el interior norte como el litoral norte estarán también bajo aviso amarillo por precipitaciones, con cantidades que pueden alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora.

A ello se suma el riesgo de tormentas en las cuatro zonas meteorológicas de Castellón: interior norte, litoral norte, interior sur y litoral sur. En todos los casos, Aemet sitúa la probabilidad entre el 40% y el 70% y advierte de que las tormentas podrán ir acompañadas de granizo de hasta dos centímetros.

Las precipitaciones, además, pueden presentar un carácter muy irregular. Esto significa que mientras unas localidades pueden registrar cantidades importantes en poco tiempo, en otros municipios cercanos los acumulados podrían ser considerablemente menores.

Las tormentas continuarán durante la madrugada del jueves

La inestabilidad tampoco desaparecerá al terminar el miércoles. Los avisos se prolongarán durante las primeras horas del jueves 17 de septiembre, especialmente en las zonas costeras de la provincia.

En el litoral norte, el aviso por lluvias y tormentas continuará hasta las 2.59 horas de la madrugada, con acumulaciones que podrían alcanzar los 20 litros por metro cuadrado en una hora. También el litoral sur seguirá bajo aviso durante ese tramo nocturno, con posibilidad de tormentas y precipitaciones que podrían alcanzar los 30 litros por metro cuadrado en una hora.

Durante el jueves, el episodio tenderá a desplazarse hacia el sur de la Comunitat Valenciana, aunque Castellón todavía podrá registrar chubascos durante las primeras horas. Las temperaturas máximas también comenzarán a descender después de varias jornadas con valores elevados para mediados de septiembre.

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El cambio de tiempo será así notable después de unos días dominados por el sol y el calor. La combinación de aire frío en altura y un Mediterráneo todavía cálido favorecerá la formación de chubascos localmente fuertes y tormentas, por lo que la evolución de los avisos de Aemet será clave durante las próximas horas.

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