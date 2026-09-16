Así es el 'banco público' de tierras de Castellón, dominado por el minifundio: el 84% tiene menos de una hectárea

Castellón es actualmente la segunda provincia española con más inmuebles rústicos identificados como Patrimonio del Estado, únicamente por detrás de León. Reúne 2.746 registros y 1.972,3 hectáreas, lo que supone el 17,7% de los 15.510 inmuebles de Patrimonio del Estado analizados por la consultora Cocampo en toda España.

La cartera que ha identificado Cocampo es la potencial de formar parte de un banco de tierras que facilite el relevo generacional, dentro del plan anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A falta de conocer detalles, se habló de poner a disposición con condiciones ventajosas estos terrenos para mujeres, jóvenes o nuevos profesionales agrarios, ya sea con precios ventajosos, en cesión o contratos a largo plazo low cost.

Así son las tierras de Castellón

¿Pero cómo es ese potencial banco de tierras público de Castellón? Los expertos de Cocampo, tras su análisis, han determinado que "está formado fundamentalmente por parcelas pequeñas". La superficie mediana es de 0,40 hectáreas y el 84,3% de los inmuebles tiene menos de una hectárea -ocho puntos por encima de la media estatal, es decir, en Castellón, aún es más generalizado el hándicap del pequeño tamaño; lo otro, sería agruparlos a otros ya existentes-. Solo 16 fincas públicas que podrían ofrecerse en modo low cost superan las 10 hectáreas y únicamente dos las 30: una de 36,29 ha en Vilanova d'Alcolea y otra de 34,73 ha en Les Coves de Vinromà.

Cuatro municipios concentran casi el 39%

La concentración territorial de este campo público que se da en Castellón también es elevada. Vilanova d'Alcolea reúne 360 inmuebles; Onda, 251; Alcalà de Xivert, 250; y Altura, 204. Entre estos cuatro municipios, tal y como manifiestan desde Cocampo, concentran aproximadamente el 38,8% de toda la cartera provincial.

Más de 500 referencias históricas

La reconstrucción histórica realizada por Cocampo a partir de los anuncios publicados en el BOE identifica 530 referencias catastrales rústicas distintas en Castellón. De ellas, 529 disponen de superficie identificada y suman 394,4 hectáreas. Su superficie mediana es de 0,42 hectáreas y la mayor alcanza 15,17 hectáreas; no aparece ninguna referencia histórica de 30 hectáreas o más.

El perfil dimensional de ambas carteras resulta muy parecido pese a su diferencia de volumen: 0,40 hectáreas de mediana en el inventario actual frente a 0,42 hectáreas en las referencias históricas. El inventario actual contiene más de cinco veces tantos registros como referencias históricas distintas localizadas por Cocampo en el Boletín Oficial del Esatdo (BOE).

Castellón / Cartera actual/ Referencias históricas BOE

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Precios de salida desde 55 euros

Además, el 62,5% de las referencias históricas identificadas tuvo su primera aparición en el BOE en 2014 o 2015. Entre las 447 referencias para las que se ha podido identificar un precio inicial, el tipo o precio de salida mediano fue de aproximadamente 55 euros, importe que no debe confundirse con el precio final de una eventual compraventa.