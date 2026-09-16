La campaña citrícola arranca torcida en Castellón: menos cosecha, más plagas y compras a cuentagotas

Quienes en Castellón se dedican a la producción de naranjas y mandarinas saben muy bien el papel que juegan la climatología y las plagas. Contra la primera es muy difícil luchar y para combatir enfermedades como el cotonet o el trips sudafricano los agricultores denuncian que cada día cuentan con menos armas. Este año el calor y la elevada presencia de la araña roja (su nombre científico es Tetranychus urticae) van a pasar factura al sector y la cosecha de cítricos será más baja que la del año pasado. Y eso que la del 2025-2026 no fue precisamente para tirar cohetes.

La Conselleria de Agricultura acaba de publicar el aforo citrícola para la campaña que comenzará en apenas unos días y las conclusiones son claras. Castellón producirá 554.078 toneladas de naranjas y mandarinas, un 1,6% menos que el año pasado y un 6,7% por debajo de la media de las últimas cinco temporadas. Una cifra que confirma que el campo de la provincia sigue lejos de una cosecha normal pese al repunte previsto en el conjunto de la Comunitat Valenciana.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Aforo citrícola de Castellón para la campaña 2026-2027

El dato del departamento que dirige Miguel Barrachina coincide prácticamente con las previsiones avanzadas por la Unió Llauradora y publicadas por Mediterráneo hace unas semanas, que situaban la cosecha en 553.524 toneladas. La diferencia entre ambas estimaciones es mínima y refuerza el diagnóstico del sector: Castellón vuelve a afrontar una campaña corta, marcada por el peso de las mandarinas y por el mal comportamiento de las clementinas de media temporada, donde se encuadra la clemenules, la variedad reina de la provincia.

La Conselleria atribuye el nuevo aforo corto a una combinación de factores meteorológicos y fitosanitarios. "Las altas temperaturas de mayo y junio favorecieron una porgà o caída fisiológica de frutos mayor de la esperada, mientras que los episodios de granizo estival, el incendio de la Vall d'Uixó y la mayor presencia de plagas también causaron pérdidas", detallan. El informe señala además que la floración fue abundante en algunas variedades, pero llegó retrasada y fue más breve. En Castellón se detectó una situación desigual en clementinos y mandarinos híbridos, con parcelas de floración normal o elevada y otras con una floración claramente reducida. Las temperaturas de primavera agravaron los fallos de cuajado y la caída de frutos.

Presencia de la plaga de la araña roja en los cítricos. / Mediterráneo

Uno de los problemas más citados por el sector vuelve a ser la araña roja. La Conselleria constata que su presencia se ha incrementado de forma notable esta campaña, favorecida por temperaturas altas y persistentes que encadenan ciclos de la plaga y dificultan su control pese a los tratamientos. En cambio, el cotonet de Sudáfrica ha tenido, en general, menor impacto sobre la cosecha, aunque sigue presente en las explotaciones.

La mandarina lastra el aforo

El principal lastre para Castellón está en la mandarina, que representa 421.139 toneladas, el 76% de toda la producción citrícola provincial. La cifra supone un descenso del 3,9% respecto a la campaña anterior. Dentro de este bloque, las clementinas bajan un 9,3%, hasta 335.034 toneladas. La caída se concentra en las variedades más importantes para la provincia. Las clementinas tempranas retroceden un 10,6%, hasta 43.842 toneladas, y las de media temporada bajan un 11,2%, hasta 258.104 toneladas. Este último grupo incluye la clemenules, cuyo descenso ya había sido advertido por la Unió.

Sí crecen, en cambio, otros segmentos de mandarina, pero no lo suficiente para compensar. Las clementinas tardías suben un 11,1%, las satsumas un 8,8% y los mandarinos e híbridos un 25,9%, hasta 84.403 toneladas. El problema es que el peso productivo de la clemenules y de las clementinas de media temporada sigue siendo decisivo en Castellón.

La naranja ofrece una evolución más positiva. Castellón prevé 131.240 toneladas, un 6% más que el año pasado. El incremento se apoya en el grupo navel, que sube un 10,7% hasta 94.114 toneladas. En cambio, las naranjas blancas bajan un 5,1%, hasta 36.462 toneladas. También crece ligeramente el limón, aunque su peso en Castellón es testimonial, con 566 toneladas, un 7,2% más. El pomelo cae un 19,6%, hasta 328 toneladas, mientras que otros cítricos, donde se incluye la lima, suben hasta 792 toneladas por la entrada de nueva superficie en producción.

Castellón, a contracorriente

La provincia vuelve a ir a contracorriente del conjunto autonómico. La Comunitat Valenciana prevé 2.611.414 toneladas, un 4,1% más que la campaña anterior. Sin embargo, esa recuperación parcial se apoya en los incrementos de Alicante, que sube un 4,4%, y de Valencia, que crece un 6,2%. Castellón es la única provincia que retrocede.

Aun así, el aforo autonómico tampoco supone una vuelta a la normalidad. La cosecha valenciana seguirá un 8,7% por debajo de la media de las últimas cinco campañas y un 19,3% por debajo de la media de las últimas diez. La propia Conselleria señala que las altas temperaturas, los daños arrastrados, algunas plagas, la vecería, los pedriscos y los incendios han impedido recuperar los niveles de años anteriores.

Atonía en las compras

La campaña llega además con un mercado prudente. El informe constata que hasta la primera semana de septiembre no se registraron las primeras operaciones de compraventa de volumen significativo, cuando en la campaña anterior habían empezado a finales de julio. A 15 de septiembre, el mercado continuaba lento, con cotizaciones estables o ligeramente a la baja en algunos casos.

Entre las causas de esa atonía figuran la falta de frío en Europa, la incertidumbre geopolítica, el aumento de los costes de producción y transporte y la inquietud por la entrada de fruta de terceros países con arancel bajo o nulo. El informe de la Conselleria recuerda que desde el 16 de octubre de 2026 Sudáfrica podrá introducir naranjas sin arancel tras completarse el desarme arancelario de diez años firmado en 2016.