El CEEI Castellón lanza talleres de inteligencia artificial para pymes y autónomos: ya puedes consultar el programa

La Oficina Acelera Pyme (OAP) del Centro Europeo de Empresas e Innovación de Castellón (CEEI Castellón) pone en marcha Digitaliza y avanza, un ciclo de siete talleres presenciales diseñado para acercar la transformación digital al día a día de personas emprendedoras, autónomos, micropymes y pequeñas empresas.

La programación se desarrollará entre el 20 de octubre de 2026 y el 1 de junio de 2027 en el CEEI Castellón, con sesiones orientadas a aprovechar la tecnología para trabajar mejor, ahorrar tiempo, optimizar procesos y tomar decisiones con mayor claridad. En concreto, se abordarán áreas clave como la inteligencia artificial, las herramientas digitales o los nuevos modelos de ingresos.

Digitalización práctica para las pymes

El ciclo parte de las necesidades reales del negocio y no de la acumulación de herramientas. Cada sesión combina explicaciones accesibles, ejemplos cercanos y aplicaciones prácticas para ayudar a identificar qué procesos conviene simplificar, digitalizar o automatizar y qué soluciones pueden aportar valor de forma inmediata.

Los talleres pueden realizarse de manera independiente, aunque en conjunto forman un itinerario progresivo por las principales áreas de la transformación digital de una pyme: inteligencia artificial, procesos, herramientas, datos, administración, nuevos modelos de ingresos y asistentes de IA.

Siete talleres para avanzar paso a paso

El itinerario arrancará el próximo 20 de octubre con el taller IA para trabajar: cómo ahorrar tiempo en tareas reales de una pyme, que mostrará cómo aplicar la inteligencia artificial generativa a tareas cotidianas, mejorar las instrucciones que se dan a estas herramientas, verificar sus resultados y utilizarlas con criterios de seguridad y protección de la información.

La segunda cita, el 24 de noviembre, será Radiografía digital de tu empresa: qué procesos merece la pena digitalizar, una sesión orientada a detectar pérdidas de tiempo, duplicidades y errores para decidir cuándo conviene eliminar, simplificar, digitalizar o automatizar tareas.

El año se cerrará el 15 de diciembre con El stack digital de una pyme: qué herramientas necesitas realmente, centrado en seleccionar soluciones acordes a las necesidades del negocio y valorar aspectos como el coste, las integraciones, la escalabilidad, el soporte o la dependencia del proveedor.

Datos, administración y gestión sin papel

La programación continuará el 9 de febrero de 2027 con De los datos a las decisiones: crea el cuadro de mando de tu negocio, donde se abordará la selección de indicadores útiles y la transformación de los datos disponibles en información que facilite la toma de decisiones.

El 16 de marzo tendrá lugar Administración digital: facturas, documentos, cobros y gestión sin papel, dedicado a simplificar tareas administrativas mediante soluciones de facturación y gestión documental, firma electrónica, conciliación y automatización de flujos.

Nuevos ingresos y asistentes de IA

La recta final del ciclo pondrá el foco en la evolución del modelo de negocio y en el uso avanzado de la inteligencia artificial.

El 20 de abril se celebrará De negocio tradicional a negocio digital: nuevas formas de generar ingresos, que permitirá explorar propuestas digitales o híbridas, modelos de suscripción, productos digitales, servitización y otras vías para diversificar ingresos.

Finalmente, el 1 de junio, Crea tu propio asistente de IA para la empresa enseñará a configurar un asistente especializado a partir de instrucciones y documentación propias, con especial atención a la privacidad, la supervisión humana y la validación de las respuestas.

Inscripción y sesiones presenciales

Digitaliza y avanza busca conectar procesos, herramientas, datos, gestión y modelo de negocio para que cada empresa avance con criterios claros y evite inversiones innecesarias. Todas las sesiones se celebrarán de forma presencial en el Salón de Actos del CEEI Castellón. La información detallada del ciclo y el acceso a la inscripción están disponibles en la web del CEEI Castellón.

Sobre la Oficina Acelera Pyme

Las Oficinas Acelera Pyme, puestas en marcha en toda España por Red.es, entidad pública adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, cuentan en su convocatoria 2025 con un importe de ayuda concedida de 29 millones de euros para impulsar la digitalización de pymes, autónomos y emprendedores.

El importe de la ayuda máxima es del 80% del presupuesto subvencionable y está financiada por la Unión Europea, a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER) del periodo 2021-2027, y por el Gobierno de España.