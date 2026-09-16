Los 25º Premios Cerámica de Castellón tienen nuevo patrocinador: Ascer se alía con PwC

Novedades en los Premios Cerámica de Arquitectura e Interiorismo 2026 que esta edición cumplen 25 años. La Asociación Española de Fabricantes de Azulejos y Pavimentos Cerámicos (Ascer) y PwC han firmado un nuevo acuerdo de colaboración que permitirá a la firma de servicios profesionales patrocinar la XXV edición de los galardones, que se fallarán el próximo mes de noviembre, cuyo objetivo es destacar los proyectos de arquitectura e interiorismo que hagan un mejor uso de los pavimentos y revestimientos cerámicos fabricados por empresas miembros de Ascer.

El convenio contempla también el intercambio de conocimiento en beneficio de las empresas cerámicas a través de diversas actividades para promover e impulsar la transformación del sector de la cerámica española ante los retos que actualmente enfrenta.

Un observatorio del sector en la construcción

El acuerdo entre ambas organizaciones ha sido firmado por el presidente de Ascer, Ismael García Peris; Sandra Deltell Díaz, socia responsable de PwC en la Comunidad Valenciana y Murcia; y Jaime Moscardó, socio responsable del área legal en Levante. El presidente de Ascer ha agradecido a PwC el apoyo a los Premios Cerámica, especialmente significativa en una edición que alcanza su 25º aniversario. García Peris ha destacado que «a lo largo de estas 25 ediciones, los premios se han convertido en un excelente observatorio de la evolución de la cerámica en la arquitectura y el interiorismo.

Los proyectos premiados demuestran cómo arquitectos y diseñadores siguen encontrando nuevas formas de interpretar un material con una enorme capacidad para adaptarse a los lenguajes y necesidades de la arquitectura contemporánea».

Un sector clave en Castellón

Por su parte, Sandra Deltell ha señalado: “Renovar este convenio en un año tan simbólico como el de la XXV edición de los premios reafirma nuestro compromiso con una industria estratégica, innovadora y global. Seguiremos trabajando junto a Ascer para impulsar su competitividad y visibilidad internacional”.

Moscardó ha añadido que “el sector cerámico es clave para la economía, la innovación y el mercado laboral en España. Este acuerdo nos permitirá seguir apoyando a las empresas en un entorno exigente, marcado por la sostenibilidad, la regulación y la necesidad de seguir innovando.”

Entrega, en noviembre

Los Premios Cerámica de Arquitectura e Interiorismo, que Ascer entregará en noviembre coincidiendo con la celebración de Tile of Spain (febrero de 2027), cuentan con una destacada trayectoria y reconocen edición tras edición la versatilidad y diversidad de usos de la cerámica con sello Tile of Spain.

En esta ocasión, el panel de expertos encargado de evaluar los proyectos en las tres categorías estará presidido por el estudio de arquitectura Cruz y Ortiz y contará con profesionales vinculados a la arquitectura y el diseño, entre ellos el estudio ILMIODESIGN; Isabel Margalejo, de la revista Arquitectura y Diseño; y Susana Babiloni, presidenta del Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón, además de otros profesionales.

Tres categorías y premios de hasta 8.000 €

El jurado fallará las tres categorías: Arquitectura e Interiorismo, con dos subcategorías cada una diferenciadas en función del tipo de material cerámico empleado en los proyectos y premios de 8.000 euros cada una, y el premio al Trabajo Fin de Máster dotado con un primer premio de 3.000 euros.

En las tres categorías, tanto los participantes como las obras pueden ser nacionales o internacionales y el único requisito es que las obras incluyan baldosas cerámicas de empresas miembro de Ascer en la parte formal de la obra.

Los Premios en su XXV edición cuentan con el apoyo de Conselleria de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Generalitat valenciana y con el patrocinio de Valenciaport y PwC España.