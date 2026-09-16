11 vuelos y 2.000 pasajeros: así será la operativa del aeropuerto de Castellón para la feria Cersaie

El aeropuerto de Castellón acoge entre el 20 y el 25 de septiembre una operativa chárter para el desplazamiento de representantes del sector cerámico a la feria Cersaie de Bolonia. Como en años precedentes, hay once vuelos chárter programados de ida y vuelta, que supondrán el movimiento de unos dos mil pasajeros. A estos se suman los que se desplazarán en vuelo regular a través de la ruta Castellón-Bolonia.

La directora general de Aerocas, Raquel París, ha manifestado su satisfacción con la realización, por cuarto año consecutivo, de la operativa vinculada a la participación del sector cerámico en la feria Cersaie de Bolonia, la más importante del mundo en su ámbito.

Según ha señalado, la programación de estos vuelos chárter “constata que el aeropuerto de Castellón es una infraestructura al servicio del desarrollo económico de la provincia, que tiene entre sus objetivos favorecer la movilidad, la conectividad y la internacionalización de las empresas de Castellón”.

La operativa chárter consta de cinco vuelos de ida y seis de regreso. Los de ida están previstos el domingo 20 de septiembre y los de vuelta entre los días 24 y 25.

Como en las anteriores ocasiones, durante los días de la operativa, el aeropuerto de Castellón dispondrá los medios necesarios para atender los picos de pasajeros vinculados a los vuelos de Cersaie, que se sumarán a los diferentes vuelos regulares programados.

Por otra parte, los desplazamientos a la feria cerámica italiana también se canalizarán a través de la ruta regular Castellón-Bolonia, operada por Ryanair, que opera hasta el 28 de septiembre con dos frecuencias semanales.