El portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló, José Luis López, acaba de anunciar que el Ayuntamiento de Castelló 'apaga' las cámaras de videovigilancia del tráfico en el centro urbano hasta el 1 de octubre y se revocarán las sanciones impuestas como consecuencia de esta medida, así como los procedimientos ya iniciados. Según López, se establecerá un periodo informativo y se ejecutará una campaña a toda la ciudadanía para reforzar el conocimiento de este sistema con medidas divulgativas. "Se informará a los castellonenses que el centro es una zona restringida por dónde no se puede circular sin autorización", ha dicho López.

El concejal y portavoz municipal ha concretado que, pese a que las cámaras seguirán en funcionamiento, no se remitirá ninguna multa hasta el 1 de octubre. Lo que sí hará el consistorio será remitir a los conductores que desde ahora y hasta el 1 de octubre circulen por el centro sin tener autorización una nota informativa en la que se le dará cuenta de que si no tiene permiso no puede circular.

Además, este sistema se regulará en la ordenanza de movilidad sostenible a través del régimen jurídico pertinente para esta zona.

"El hecho que de momento se suspenda la capacidad de sancionar hasta octubre no significa que se pueda circular libremente por el centro, que sigue restringido y peatonal", ha concluido López.

El Ayuntamiento de Castelló se ha visto obligado a tomar esta medida debido al malestar de los comerciantes y las quejas de la ciudadanía al respecto.