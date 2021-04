450 euros. Eso es lo que cuesta el metro cuadrado en el barrio más barato de España, que está en Castelló. Es La Guinea, a las afueras de la ciudad y junto al estadio Castalia, una zona con historia y tradición a la que la llegada del siglo XXI no está sentando demasiado bien. La fuga de vecinos, la falta de inversión municipal en el equipamiento urbano y la okupación son, entre otros, los problemas que asolan a los habitantes de un barrio se originó a partir de la inmigración que llegaba a la capital en los años 60 y 70, sobre todo de murcianos, andaluces y aragoneses.

La Guinea lidera por lo bajo, junto a Mestrets, el informe que anualmente realiza la tasadora Tecnitasa. Y no es la primera vez, lo que habla de una tendencia muy consolidada. "Cómo va a venir la gente si casi ningún edificio tiene ni ascensor", explica Mari Carmen Motera, que regenta un quiosco en la zona desde hace 23 años.

Esto se traduce, entre otras cosas, en que muchos comercios han cerrado por falta de actividad en esta zona de la ciudad, y en que la vecindad está mayoritariamente formada por personas mayores que viven desde hace muchos años en el barrio y por inmigrantes sin recursos. No hay, pues, relevo generacional en la zona, ni siquiera teniendo en cuenta que por solo 45.000 euros uno podría acceder a una vivienda de 100 metros cuadrados.

El barrio lo conforman casas unifamiliares, muchas abandonadas; edificios de varias plantas de más de medio siglo de antigüedad y una urbanización que remite a la capital de la Plana de los 80. Puri Giménez llegó hace 22 años al barrio y hubo una cosa que le llamó mucho la atención: "Cuando compramos la casa nos sorprendimos porque no había ni alcantarillado", una carencia impropia del año 1999.

Ambas echan en falta también una mayor voluntad por mejorar la zona a partir de actuaciones urbanísticas que mejoren el entorno. Motera pone como ejemplo el parque de la calle Hermanos Vilafañe, "que da pena".

Estas carencias y el nulo interés por vivir en estos inmuebles pese a los bajos precios --hay que recordar, por otra parte, que Castelló es una de las provincias con el metro cuadrado más barato de España.-- los hace objetivo preferente para los okupas, un colectivo con mucha presencia, reconocen los vecinos consultados. Y lo fue más unos años atrás, cuando la llegada de personas de otros países a la provincia para trabajar era mucho más intensa.

Denominación y orígenes

Los orígenes del barrio están en la expansión de Castellón de principios del siglo pasado, que fue desde el casco medieval hasta las afueras. Junto al río Seco, empezaron a construirse casas los inmigrantes y personas sin recursos, al ser el terreno más barato. Y de ahí deriva en parte la problemática actual, ya que lógicamente los materiales constructivos no eran los mejores y muchos de ellos no se han renovado. Poco a poco, de los 50 a los 70, el barrio fue creciendo, pero sin un plan urbanístico como el que, por ejemplo, se acometió en la zona de Rafalafena tras la actuación del Ministerio de la Vivienda.

¿Y por qué La Guinea se llama así? La versión más extendida alude a la miseria que rodeaba a esta zona de Castelló a mediados del pasado siglo, que recordaba a los soldados de Tetuán XIV al país, Guinea, donde algunos se desplazaban por ser una colonia española.

Pese a todo, hay espacio para el optimismo entre sus vecinos y un cierto orgullo de pertenencia. "No me cambiaría por vivir en ninguna otra zona", indica convencida Puri Giménez. Mari Carmen Motera, desde su quiosco, conoce "a todo el mundo". "Nunca he tenido ningún problema", añade. Pese a todo, la vida sigue en el barrio más barato de España.