La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha asistido hoy junto con el delegado territorial de la Once en la Comunitat Valenciana, José Manuel Pichel; el director de la ONCE en Castellón, Jesús Moril; otros representantes de la institución, y el portavoz del equipo de gobierno, José Luis López, a la apertura del primer quiosco de la ONCE con el que se estrena el nuevo modelo de puestos en la ciudad, que sigue el diseño de la red de quioscos estatal.

“Son unos quioscos más accesibles, tanto para el vendedor como para el cliente, con una rampa de acceso y ventanillas a distinta altura”, según ha destacado Marco durante la visita al ubicado en la avenida Rey Don Jaime con el que se inicia la renovación en la ciudad. Hoy se han abierto quioscos con el nuevo diseño en la avenida Rey Don Jaime y en la plaza de la Paz, y mañana se abrirán otros dos en la plaza María Agustina y en Rey Don Jaime; y progresivamente se irán renovando el resto de los instalados en Castelló, que son 35 en total. El director de la ONCE en Castellón, por su parte, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y el trabajo de la institución para hacer posible la renovación de los quioscos en Castelló como en el resto del país.

Castelló avanza así en un modelo de ciudad más accesible, que elimina barreras y trabaja por el bienestar de toda la ciudadanía. En este sentido, hay que recordar que recibió en Bruselas el segundo premio de Ciudad Accesible Europea 2020, en un certamen en el que compitió con hasta 80 ciudades.