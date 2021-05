Hechos como los acaecidos esta semana pasada en el Parque Geólogo José Royo Gómez, con destrucción de nidos de aves acuáticas, ánade azulón y gallineta, se repiten año tras año en primavera.

El Grupo para el Estudio y Conservación de los Espacios Natuales (GECEN) afirma que es habitual encontrar vegetación destrozada en estanques y árboles podados con nidos de verdecillo, verderón, jilguero y mirlo. Si a esto se le añade la destrucción de nidos de aviones comunes y de golondrina común se tiene como resultado la foto del ataque reiterado hacia la biodiversidad en la ciudad de Castelló.

Estos actos se han denunciado en numerosas ocasiones desde la asociación, pero no parecen tener solución si se tiene en cuenta la respuesta recibida. Año tras año se repite el mismo proceso: destrucción, denuncia de los hechos y vuelta a empezar.

Desde GECEN piden una reforma en la infraestructura verde del municipio a fin de conseguir un ecosistema urbano acogedor de biodiversidad, funcional y resiliente. Se demanda una ordenanza que regule en su articulado cómo gestionar las zonas verdes para que sean compatibles con la biodiversidad y evite la eliminación de la misma. Decenas de municipios ya disponen de esta normativa, que insistentemente se reclama desde el grupo.

Vecinos se ponen en contacto de forma repetitiva con la asociación cada año, alarmados por este tipo de situaciones para pedir una solución. No entienden la "falta de sensibilidad del Ayuntamiento" cuando se les explica que estos hechos se denuncian públicamente y que, pese a ello, son ignoardos por la corporación municipal: no se reacciona, no parece tener importancia. Denuncian una falta de compromiso municipal que no llega y que "no puede demorarse más".