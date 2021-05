La Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto multas de entre 100 y 600 euros y desde 2 a 6 puntos menos en el carnet de conducir para los conductores castellonenses que no cumplan los nuevos límites de velocidad que entraron ayer en vigor. Una medida que ha implicado el cambio de señales que ha comenzado ya a realizar el consistorio de Castelló aunque no ha finalizado todavía pese a la puesta en marcha de las limitaciones a la hora de circular por vías de la zona urbana de la capital de la Plana y que incluye también la ronda de circunvalación. Es precisamente en este vial donde más se notará el cambio ya que en algunos de sus tramos se permitía ir a 80 km/h y, ahora, los conductores no podrán sobrepasar los 60.

¿Cuáles son los límites?

La entrada en vigor del reglamente convierte a Castelló en Ciudad 30 porque en las calles con un solo carril por sentido solo se puede circular a esta velocidad. Además, las vías con dos carriles por sentido se mantienen en 40 km/h como hasta el momento. En la ronda de circunvalación y en las vías de acceso a la misma también se reduce la velocidad y serán de 60 km/h, cuando hasta ahora se debía circular a 80 km/h. Por su parte, hay que recordar que las vías con plataforma única (en las que está unificada la calzada y la acera), así como los entornos escolares, quedan a 20 km/h y en las zonas peatonales con acceso restringido, a 10 km/h.

El concejal de Movilidad Sostenible del Ayuntamiento de Castelló, Jorge Ribes, destacó ayer que esta reducción de la velocidad en la capital, «en la que ya estábamos trabajando a través de la nueva ordenanza de movilidad que proyecta una Ciudad 30, nos permite avanzar en una ciudad más amable y segura, así como favorece la movilidad sostenible, al tiempo que aumenta la seguridad vial y reduce la siniestralidad en la capital de la provincia», apuntó el edil responsable de este área.