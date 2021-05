Los conductores castellonenses no recibirán por ahora ninguna multa por no respetar los nuevos límites de velocidad marcados por la Dirección General de Tráfico (DGT) hasta que el Ayuntamiento de la capital haya cambiado la señalética correspondiente en el caso urbano y las rondas de circunvalación. Un proceso que el consistorio no ha completado pese a que la medida entró en vigor el pasado martes. El cambio lo realiza de forma progresiva priorizando los viales donde la diferencia de límite de velocidad es amplia como las que pasan de 50 a 30 km/h, explicaron fuentes municipales a Mediterráneo, sin concretar la fecha en la que concluirán los trabajos.

De hecho, y tal y como confirmaron ayer a este periódico desde la Policía Local, no se ha interpuesto ninguna denuncia por este motivo desde el día 11.

¿Habrá campañas?

No obstante, y con el fin de que la DGT pudiera multar por esta infracción a través de la Policía Local, debería instalar radares en el centro urbano para captar a los conductores que no respetan estos límites: de 60 km/h en las rondas de circunvalación; de 40 en los viales de dos o más carriles por sentido; de 30 en las calles de un solo carril por sentido; de 20 en las de plataforma única, es decir donde estén a la misma altura calzada con acera; y de 10 km/h en las zonas peatonales. Y, por el momento, el Ayuntamiento de Castelló no ha recibido ninguna petición de instalación de estos en la ciudad por parte del Ministerio del Interior, organismo del que depende la DGT. Tampoco está previsto, a día de hoy, ninguna campaña a través de la Policía Nacional en la ciudad.

En cuanto al proceso del cambio de señalética, el presidente de la Asociación Provincial del Taxi, José Luis Artola, destacó la necesidad de que el consistorio acelere este trabajo «para evitar confusión entre los conductores y que sepan a qué velocidad tienen que atenerse cuando circulen tanto por el centro de Castelló como por las rondas de circunvalación».

La velocidad ¿idónea?

José Luis Artola también dijo que, si bien la medida es idónea para reducir accidentes y velar por la seguridad vial, «el límite establecido puede que sea un poco exagerado por lo bajo que está en algunas zonas».

Por su parte, el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Castelló, Jorge Ribes, afirmó a este diario que se trata de una norma de la DGT «muy positiva porque dentro del casco urbano los conductores tienen que circular a 30 km/h». «Es fundamental priorizar la seguridad vial y a esta velocidad se reducen en casi un 80% los accidentes muy graves o mortales en el casco urbano», señaló el edil de Movilidad de la capital.