Sin fumata blanca. Así sigue el Ayuntamiento de Castelló en relación a la aprobación de los presupuestos municipales del 2021 enquistados ahora por el enfrentamiento entre Compromís y Podem a causa de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Tal y como ha podido saber el periódico Mediterráneo, el rifirrafe entre el portavoz de Podem, Fernando Navarro, y el portavoz nacionalista, Ignasi Garcia, se centra principalmente en la creación de dos jefaturas dentro del área de Cambio Climático que dirigiría Navarro. Una sería para Transición Ecológica, bajo la dirección de Podem; y la otra, la de Residuos y Reciclaje, de Compromís. Sin embargo, el partido de Garcia se inclina ahora por mantener la estructura actual que contempla está concejalía bajo las directrices de Servicios Públicos que a su vez dependen del área de Urbanismo de la que es responsable el socialista José Luis López.

Es esta jerarquización la que ha enquistado, de nuevo, que el presupuesto municipal siga adelante a pesar de que los tres socios de gobierno habían llegado a un acuerdo hace unas semanas. Hay que recordar que el OK a este organigrama recogido en la nueva RPT era uno de los requisitos para que Podem diera el visto bueno a las cuentas del 2021. El hecho de que esta aprobación esté ahora en el aire, ha puesto en jaque el apoyo del partido morado a las cuentas.

Sin embargo, y pese a este conflicto, este diario ha podido saber que se ha producido un ligero acercamiento entre ambos socios de gobierno con el fin de llegar a un acuerdo. Navarro y Garcia están en contacto para derimir esta fricción pero el acuerdo aún no está cerrado, por el momento.

Si bien Compromís da por «cerrada la polémica porque si fuera por nosotros el presupuesto ya estaría aprobado», fuentes nacionalistas también dijeron ayer que comparte con Podem «la necesidad de abordar cuestiones de personal con la voluntad de mejorar las áreas de gobierno».

A río revuelto...

Y ante esta nueva situación de crisis por la que atraviesa el Acord de Fadrell se postuló ayer también el portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, Alejandro Marín-Buck.

El concejal naranja explicó, a este respecto, que si el PSPV no cuenta con el apoyo de sus socios debido a las discrepancias entre ellos para sacar adelante las cuentas de este año y «pide los votos de Ciudadanos, lo estudiaremos si antes nos presenta el borrador pero solamente negociaremos con los socialistas».

Sin mayoría

Una propuesta de acercamiento que no es la primera vez que realiza Marín-Buck a Amparo Marco. No obstante, y aunque los socialistas lograran el apoyo de Ciudadanos para el presupuesto, ambos partidos ya no contarían con mayoría absoluta ya que sumarían 13 concejales tras la salida del partido naranja de Paula Archelós al grupo de los no adscritos en el Ayuntamiento.

Con respecto a las declaraciones de Marín-Buck, fuentes socialistas afirmaron que es ahora Ciudadanos «el que debe decidir si apoya o no los presupuestos municipales». «Las cuentas ya recogen buena parte de las propuestas que pusieron sobre la mesa y que no implican aumentar la presión fiscal», concluyeron las mismas fuentes a este diario.