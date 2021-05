La polémica de las cámaras para controlar el paso de vehículos no autorizados por el centro ha vuelto a ser motivo de debate en el pleno municipal que se ha celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Castelló donde ha comparecido el concejal de Movilidad, Jorge Ribes, a petición del PP, para explicar este sistema.

Así, en su intervención, el edil ha destacado que el Acord de Fadrell defiende la instalación de estas cámaras para cumplir con la norma europea que apela a que los cascos urbanos de las ciudades tienen que encaminarse hacia la peatonalización y tienen de plazo hasta el 2023, bajo sanción en el caso de que no se cumpla esta premisa. De esta forma, el concejal de Movilidad ha afirmado que las cámaras volverán a su objetivo primero --vigilar el paso de vehículos autorizados y multar a los que circulen sin tener permiso por las calles del centro-- a partir de octubre. Hay que recordar que el consistorio ha impuesto 7.000 sanciones a vehículos que han circulado por el centro desde el 16 de febrero hasta finales de marzo y que se ha comprometido a quitar estas multas.

Ribes ha recordado que las cámaras sustituyen a los antiguos bolardos y ha remarcado en su comparecencia los beneficios de la medida como son la fiscalización de forma mas eficiente de los vehículos que circulen por el centro sin cumplir las normativas vigentes "que ya estaban desde el PP", reducir costes de mantenimiento, evitar las averías y accidentes por los bolardos y flexibilidad en el futuro porque gracias a las cámaras "podremos desarrollar diferentes zonas peatonales a voluntad del equipo de gobierno en cuestión".

Informes favorables

Las mismas personas que podían acceder antes, "lo pueden hacer ahora, los horarios de carga y descarga son los mismos y las personas con movilidad reducida puede pasar en cualquier momento por esta zona porque tienen libre acceso, así como las personas con emergencia de paso previa justificación". Además, este sistema "no dificulta la entrada a ningún aparcamiento". Estas cámaras OCR "son elemento común en muchas ciudades Madrid, Valencia, Barcelona, Vitoria, Ciudad Real,… y en abril se aprobó la suspensión temporal de las cámaras hasta el 1 de octubre y la revocación de la sanción informados favorablemente por parte de informes jurídicos y técnicos". El centro tiene que girar alrededor de las personas y no de los vehículos y se realizará una campaña informativa", ha dicho

Petición de vecinos

Ribes ha insistido en que en la junta de distrito centro explicó la medida "y dos vecinos me pidieron implementar las cámaras en sus calles". Con respecto a la devolución y suspensión de las multas, el edil ha remarcado que la decisión está avalada por informes técnicos y jurídicos y que carece de afán recaudatorio.

"Es necesario un correcto control de accesos a la ciudad para que las calles no se conviertan en atajos o carreteras. Limitar el acceso al centro de todas las ciudades de más de 50.000 habitantes tiene que crear zona de baja peatonal antes del 2023, y lo dice la UE, con el fin de promover la movilidad sostenible. El modelo de ciudad por el que apostamos con estas medidas persigue una ciudad más sostenible, calles más seguras para poder transitar mejor y una mayor peatonalización, más comercio y más hostelería y está demostrado por estudios científicos que lo avalan", ha afirmado el edil, quien ha destacado la apuesta de Castelló por cerrar viales al tráfico.

Ribes ha recibido todo el apoyo de la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, quien le ha felicitado por la medida de forma pública en el pleno municipal y ha afirmado "estar muy orgullosa" de su trabajo.

Reacciones

Las reacciones a las explicaciones de Ribes sobre esta medida también se han sucedido en el pleno de Castelló.

La concejala que ha participado como miembro del grupo no adscrito, Paula Archelós, ha afirmado que cada día se produjeron 2.300 movimientos no autorizados y se ha pronunciado en contra de esta medida, al igual que ha hecho el portavoz de Vox, Luciano Ferrer.

El concejal de Ciudadanos, Esteban Ventura, ha dicho que "los vecinos, transportistas y comerciante están atemorizados para llegar a sus viviendas. Pedimos que se hagan bien las cosas, calles bien señalizadas, que la renovación se agilice, reforzar los indicadores de los párkings". En relación a Ribes ha dicho que "su gestión es un despropósito y espero que solucione la multas realizadas y cómo devolverá el dinero de las sanciones". "Siga con el cuento de la vaca lechera", le ha dicho a Ribes.

Finalmente, el portavoz adjunto del PP, Sergio Toledo, ha instado al concejal de Movilidad a explicar que "si tan bueno es el sistema, explique el motivo por el que lo han apagado. Las cámaras sancionan sin que te des cuenta. No ha aclarado cuántas multas se han puesto en el periodo en el que estaba en vigor, cuánto dinero se ha recaudado sin campaña previa de información, cuándo se devolverá ese dinero y cómo se va a hacer sin cometer ninguna irregularidad. Qué ocurrirá a partir del 1 de octubre para volver a multar a diestro y siniestro?. El 1 de octubre reviviremos la misma problemática. Las cámaras han hecho un efecto rechazo al comprar en el centro. Apaguen las cámaras y para siempre. ¿Hay algún tipo de acuerdo con la empresa para indemnizarla? Dé las explicaciones que aun no ha dado, señor Ribes". "¿Entendería que la empresa pidiera compensación económica tener apagadas as cámaras varios meses?", le ha preguntado el popular.

Otros asuntos

El pleno municipal de Castelló también ha dado luz verde este jueves a la constitución de una oficina para propiciar ayudas a la vivienda dentro de la Red Vivienda Xaloc, al Plan Estratégico de Vivienda, a la condonación de la tasa de ocupación de vía pública para la hostelería hasta el 31 de diciembre, así como a que se refuerce la señalética de los nuevos límites de velocidad en la zona urbana de Castelló y que se realicen campañas informativas, a elevar una propuesta al órgano competente de la Generalitat para que se felicite públicamente a la Policía Local y a cinco declaraciones institucionales: instar al Gobierno central a que no se implante peajes en la red de autovías estatales, a instar al Ministerio a que rectifique en el BOE el origen de las sociedades musicales de la Comunitat (también se ha aprobado en les Corts), contra la exclusión financiera de las personas vulnerables, a instar al Gobierno a resolver la problemática del sector pesquero en el Mediterráneo y a pedir a la Generalitat a que no desmantele el CICU.

Minuto de silencio y manifestación

Al comienzo del pleno, la corporación municipal hizo un minuto de silencio por las víctimas del covid-19.

Además, en la plaza Mayor, durante el pleno, se manifestaron los vecinos que no están de acuerdo con la remodelación de la avenida de Lledó que prevé llevar a cabo el Ayuntamiento de Castelló y para la que se ha presentado la UTE formada por Becsa y Telecso.