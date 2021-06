La alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, ha anunciado la aprobación de la segunda fase de las Ayudas Paréntesis del Plan Resistir en la Junta de Gobierno Local celebrada este jueves. Una nueva fase que contará con 3,5 millones de euros para distribuir en ayudas para personas trabajadoras autónomas y microempresas de hasta 10 trabajadores y trabajadoras de Castelló y que se aprueba una vez finalizada la primera fase, en la que se han distribuido dos millones de euros en subvenciones a sectores afectados por la crisis de la covid-19.

La alcaldesa ha explicado que esta segunda fase del Plan Resistir incorpora hasta 59 nuevas actividades económicas que no pudieron ser incluidas en la primera fase, pero también se abre de nuevo a aquellas personas autónomas o microempresas de los sectores incluidos en la primera fase que no hubieran presentado solicitud en la citada convocatoria.

Marco ha apuntado que esta segunda fase se abre tras destinar, en la primera fase, dos millones de euros a las pequeñas empresas de Castelló y a las personas autónomas que están sufriendo las consecuencias económicas de la covid-19. “Si a esto le sumamos los 1,4 millones de euros que ya destinamos desde el Ayuntamiento en ayudas al comercio, tenemos un total de 3,4 millones de euros de ayudas directas concedidas a más de 2.000 personas trabajadoras autónomas y pymes de Castelló para paliar los efectos económicos de la covid-19”, ha recalcado. “Este gobierno municipal está siendo sensible y consciente de las dificultades que están atravesando los pequeños negocios y por ello estamos dando máxima prioridad para adjudicar estas ayudas cuanto antes y contribuir a la reactivación del tejido socioeconómico local”, ha manifestado.

A la fase II del Plan Resistir podrá acogerse el comercio al por menor de diferentes sectores como la alimentación, textil, electrodomésticos, muebles, iluminación, libros, periódicos y papelería, artículos deportivos, juegos y juguetes, calzado, artículos médicos y ortopédicos, productos cosméticos e higiénicos, floristerías, relojerías, etc. También actividades vinculadas con las reformas y la construcción (como instalaciones eléctricas, fontanería, instalación de sistemas de climatización, carpintería, revestimiento de suelos y paredes y pintura, entre otros); con el sector del automóvil y talleres (venta de automóviles, mantenimiento y reparación, repuestos y accesorios, mantenimiento y reparación, etc.); servicios de mudanza, agentes de la propiedad, relaciones públicas y comunicación, agencias de publicidad, actividades de fotografía, traducción, jardinería, escuelas de conducción, peluquerías, etc. También se incluye al sector del taxi.

En total, se han incorporado hasta 59 nuevos CNAE’s (código de Clasificación Nacional de Actividades Económicas) en un listado de nuevas actividades económicas añadidas a las bases de las Ayudas Paréntesis que se pueden consultar a través del siguiente enlace de la página web municipal. Las ayudas podrán solicitarse a partir del día siguiente de la publicación del acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Balance fase I

Por otro lado, la alcaldesa de Castelló ha realizado balance de la concesión de ayudas incluidas en la primera fase. En total, se han adjudicado 2.061.803,43 euros y aprobado 878 ayudas. De ellas, 566 han sido para personas trabajadoras autónomas (64,5%) y 312 para microempresas de hasta 10 personas (35,5%).

Por sectores, el sector de la hostelería (bares, restaurantes, cafeterías…), ocio nocturno y locales de comida reúne el 75% del total de las ayudas concedidas con 659 ayudas. Otras 93 han ido destinadas a entidades e instalaciones deportivas, 52 a venta ambulante y 40 ayudas al sector turístico (hoteles, alojamientos, campings, operadores turísticos y organización de conferencias y ferias).

Las Ayudas Paréntesis están dirigidas a aquellas personas autónomas o microempresas de hasta 10 personas, siempre que ejerzan la actividad en el término municipal de Castelló, y podrán acceder a una subvención de 2.000 euros, más una cantidad de 200 euros por persona trabajadora afiliada a la Seguridad Social a fecha de 31 de diciembre de 2020. El Ayuntamiento de Castelló distribuirá cerca de 5,5 millones, de los cuales el consistorio aportará el 15%, unos 825.000 euros; la Diputación, el 22,5%; y la Generalitat, el 62,5% restante.