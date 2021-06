La presidenta provincial del Partido Popular de Castellón, Marta Barrachina, ha asegurado hoy que “los castellonenses han clamado alto y claro su ‘No’ rotundo a los indultos de Pedro Sánchez y sí al cumplimiento de la ley en igualdad de condiciones para todos los españoles”. Al acto han asistido 300 personas, según fuentes de la organización.

Relacionadas Las derechas claman en Colón contra Sánchez y los indultos del procés

La líder provincial se ha pronunciado hoy así en el transcurso de su participación en el acto de recogida de firmas y concentración que ha tenido lugar en la plaza María Agustina de Castellón, donde ha estado acompañada por la presidenta del PP local de la capital, Begoña Carrasco, además de otros cargos orgánicos e institucionales, caso del diputado nacional Óscar Clavell o los senadores Salomé Pradas y Vicente Martínez Mus, entre otros. Se han sumado así a las concentraciones que hoy, de manera simultánea, han tenido lugar en todas las capitales de provincia de toda España, siendo la principal la que ha tenido lugar en la plaza de Colón de Madrid, presidida por el presidente nacional del PP, Pablo Casado. El objetivo de estas concentraciones civiles y a las que se ha sumado el Partido Popular ha sido canalizar el malestar ciudadano contra la decisión del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de indultar a los políticos catalanes condenados a entre 9 y 13 años por malversación y sedición por la consulta ilegal del 1-O, una decisión la de indultarlos que ha vuelto a contar con la negativa de los jueces.

Pero, sobre todo, los protagonistas en la concentración de hoy han sido los castellonenses, “cientos de personas, algunos llegados desde otros puntos de la provincia, ciudadanos anónimos que son conscientes de que las decisiones que el jefe de los socialistas está promoviendo desde la Moncloa atacan directamente el principio de separación de poderes, contraviene las resoluciones judiciales y ponen en riesgo la unidad de España y el respeto a la Constitución Española”, ha añadido. “Lamentablemente, el presidente del Gobierno hará caso omiso a buen seguro de estas reivindicaciones, pero nunca podrá decir que ha tomado la decisión sin saber lo que opinaban los españoles y los castellonenses. Él y solo él será responsable de sus actos y decisiones”, ha subrayado.

Unión

La presidenta del PPCS ha destacado que “hoy más que nunca se demuestra que la unión hace la fuerza. Juntos no solo somos más fuertes, sino que también somos mejores. Frente a un gobierno de izquierdas que no da un solo paso sin generar fractura y división social, el Partido Popular defiende la importancia de seguir unidos, de formar parte de un mismo país y un mismo proyecto”, ha añadido. “El Partido Popular es el único que hoy mismo representa la unidad, la prosperidad, el progreso del conjunto de los españoles, el único que garantiza un marco de convivencia y de libertad en el que cabemos todos. Aquí no sobra nadie”, ha afirmado.

Por su parte, la presidenta del Partido Popular en la ciudad de Castellón, Begoña Carrasco, ha destacado que las 5.000 firmas que ya se han recogido en la última semana contra los indultos, tanto en la capital de la Plana como en otras localidades (Vila-real, Moncofa, Onda, Benicàssim, Vall d’Alba, la Vall d’Uixó…). “Gracias al conjunto de la ciudadanía por la participación, por su compromiso con los valores constitucionales y el Estado de Derecho. Su firma es muy valiosa y una muestra de responsabilidad con el marco jurídico y legal que todos nos hemos dado”, ha remarcado.

“Castellón quiere ser una ciudad en la que poder vivir en libertad para ser, opinar y sentir lo que cada persona decida o quiera, una ciudad integradora, una ciudad en la que cabemos todos. Ya sabemos lo que la izquierda ha traído a Castellón: imposición y sectarismo, también en el tema del independentismo catalán, donde concejales de los partidos que ahora sustentan el equipo de gobierno municipal se han manifestado a favor de los golpistas, y donde nos han quitado el nombre en castellano de la ciudad. Hoy más que nunca reclamamos libertad y respeto. Justicia e igualdad, y una vez más, no a los indultos”, ha concluido Begoña Carrasco.