Alrededor de 80 alumnos y profesores del Conservatorio Superior de Música de Castellón se han concentrado este lunes enfrente del Ayuntamiento de Castelló con el fin de exigir la cesión a la Conselleria de Educación del terreno ubicado enfrente de la Ciudad de la Justicia para que la administración autonómica construya, a través del Pla Edificant, las nuevas instalaciones educativas. A la concentración también han asistido representantes de Compromís, Podemos, PP, Ciudadanos y Vox.

La edificación de este centro ha sido motivo de polémica en el Ayuntamiento de la capital ya que cada grupo político optaba por un terreno y, a día de hoy, la elección del solar para su construcción está supeditada a la Comisión de Patrimonio de la que forma parte el consistorio, la Diputación y la Generalitat valenciana.

El director del conservatorio, Vicente Campos, ha destacado la necesidad de una nueva instalación "ya que la actual se ha quedado pequeña porque en el año 1998 éramos 12 profesores y 65 alumnos y ahora, más de 20 años después, somos 93 profesores y 450 alumnos en el mismo recinto". "Además, compartimos espacio con la Escola d'Art", ha afirmado Campos, quien ha destacado que el centro no está insonorizado y este año han tenido que abrir las ventanas por el covid-19, "y molestamos al resto".

Según Campos, los alumnos Erasmus que llegan a Castelló para aprender música "no pueden ir al conservatorio porque está todo colapsado y no hay espacio suficiente, por lo que tienen que ensayar en casa y ya hay más de 200 pisos denunciados por contaminación acústica". El director del centro educativo ha destacado que el material con el que cuentan "está obsoleto y no en buenas condiciones, además de que el salón de actos se ha quedado pequeño".

Campos ha recordado que hace seis meses "hubo una reunión con la alcaldesa para tratar sobre el solar y no ha habido ningún avance, por lo que exigimos la cesión del terreno "porque la Conselleria de Educación tiene el dinero para el centro necesario".