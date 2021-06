Los empresarios de los chiringuitos de Castelló confían en que el Ayuntamiento de Castelló «resuelva esta semana el problema de apertura de estas instalaciones en las playas de la capital», tal y como afirmó ayer el vocal de Chiringuitos de Adepla, Javier Alegre. Y es que en el caso de que el consistorio les obligue a desmontar las estructuras, la ciudad se «queda sin chiringuitos este año porque no nos podemos permitir más gastos a este respecto». Alegre también explicó que la situación actual es negativa para el turismo y que el hecho de no poder abrir antes de julio «podría haberse solucionado ya». «En el mes de noviembre, y luego por segunda vez en febrero y en una tercera ocasión en mayo, le advertimos al Ayuntamiento de Castelló sobre la importancia del cambio de calificación de las playas del Gurugú y el Pinar pero desde entonces el consistorio no ha hecho nada», denunció el representante de los chiringuitos.

Fuentes municipales explicaron a este diario que están a la espera de que la Conselleria de Política Territorial dé la fecha para la reunión prevista con el fin de solucionar este problema. Además, también destacaron que la Conselleria de Medio Ambiente que dirige la consellera Mireia Mollà «todavía no ha remitido