El anhelado Plan General de Castelló está mucho más cerca de ser realidad, después de que el Ayuntamiento aprobara ayer en pleno extraordinario la propuesta de ordenación estructural. La capital de la Plana dio así un paso adelante para acabar con 13 años de inseguridad urbanística, en el camino hacia la aprobación, prevista para este mismo año, del nuevo Plan General. Todo ello con un doble objetivo, a grandes rasgos, el que señaló la alcaldesa Amparo Marco en su intervención: «Mejorar la calidad de vida de los vecinos» y «ofrecer la seguridad jurídica que genere oportunidades, ejerciendo de tractor de inversiones» en Castelló.

«Estamos ante el mayor reto de la legislatura, de la anterior, de ésta y de las siguientes; el de transformar la ciudad, mejorar la calidad de vida y ofrecer una seguridad jurídica que genere oportunidades», incidió Marco. Un modelo de ciudad que «sigue criterios de sostenibilidad social, ambiental y económica, sin generar bolsas de especulación urbanística y aportando una herramienta que atraerá inversiones y generará crecimiento económico y empleo», resaltó Amparo Marco.

Necesidades

La alcaldesa de Castelló defendió que el plan «da respuesta a las necesidades reales de suelo residencial, industrial y terciario». En esta línea, explicó que la superficie no urbanizable protegida se eleva hasta el 48%, mientras que en los anteriores era del 15%; y en cuanto a las zonas de nuevo desarrollo, propone 1,6 millones de metros cuadrados para suelo residencial y 3,4 millones de metros cuadrados para actividades económicas (incluido el suelo industrial). Asimismo, la superficie prevista de parque público asciende a los 382.000 m2.

La primera edil, del PSPV, agradeció la labor de funcionarios y técnicos, y recordó el trayecto recorrido desde el Plan inicial de 1984, sus actualizaciones, y la sentencia del Supremo anulándolo en el 2008, así como «el cambio de gobierno y el cambio de rumbo» que se produjeron con su llegada a la alcaldía en 2015.

Desde Compromís, Ignasi Garcia, valoró que la previsión es que «en los próximos 10 años, el 78% del suelo destinado a actividades económicas se haya desarrollado» y esto supondrá «un auténtico revulsivo para la creación de puestos de trabajo», y aseguró que, en caso de ser necesario, el suelo industrial podría ampliarse a través de planes especiales. Garcia aseguró que este «es un plan realista, fruto del espíritu de esa gente que creemos en un urbanismo inclusivo y por eso tenemos el orgullo de aprobar uno de los primeros documentos de estas características, que incluyen la perspectiva de género». El plan, dijo, apuesta por «un crecimiento ordenado que deja de lado la especulación».

Fernando Navarro, portavoz de Podem, calificó el plan aprobado de «verde y moderno». «Es un plan anticapitalista porque rompe la idea de Castelló como tablero de monopoly, desclasifica 11.000 hectáreas de suelo urbanizable y protege 2.000 hectáreas de suelo común, y subvierte la dicotomía falsa entre lo que es público y privado, la distinción entre lo productivo e improductivo que ha provocado durante décadas la degradación de Mestrets, Marjaleria y el suelo agrario».

Tras la aprobación plenaria del plan estructural, se enviará ahora a la Comisión Territorial de Urbanismo para su aprobación definitiva en los próximos meses, mientras se sigue trabajando en el ámbito municipal en el plan de ordenación pormenorizada, con el objetivo de que Castelló pueda tener el nuevo Plan General aprobado antes de que finalice este mismo año.

Oposición

El plan estructural salió adelante con los votos a favor del equipo de gobierno que forman PSPV, Compromís y Podem-EUPV. El tripartito no logró el apoyo de ningún partido de la oposición. El PP y Ciudadanos votaron en contra, mientras que Vox optó, como la concejala no adscrita y ex de Cs, Paula Archelós, por la abstención. La portavoz del PP, Begoña Carrasco, aludió a la «falta de consenso ciudadano» para rechazar «un documento que va a acotar el crecimiento de la ciudad para los próximos 20 años». Centró sus objeciones en que «reduce el suelo industrial un 70%», «activa una bomba de relojería en la Marjaleria» y «condena a los vecinos de urbanizaciones de montaña y barrios periféricos a ser ciudadanos de segunda». También destacó Carrasco que «no define dónde irá el conservatorio».

Por parte de Ciudadanos, Alejandro Marín-Buck, aseveró que «no podemos votar a favor de un diseño de ciudad que no ha contado con el consenso de los castellonenses» y lamentó, dirigiéndose al tripartito, que el plan «es el suyo, pero no da solución a los problemas reales». Luciano Ferrer (Vox), por último, apeló también en sus críticas al plan a la perspectiva de género y la Agenda 2030.