Coger una cita para un servicio municipal del Ayuntamiento de Castelló a través del teléfono 010 se ha convertido en misión imposible para los vecinos de la capital, tal y como han denunciado varios afectados al periódico Mediterráneo. Estos aseguran que nadie les atiende en este teléfono (o está comunicando), por lo que no pueden realizar gestiones administrativas, algunas de ellas de importancia porque están marcadas por determinados plazos para su presentación.

«Estoy intentado contactar con el Ayuntamiento de Castelló a través del 010 y no hay manera», afirma María Jesús García, una de las afectadas por esta situación a este diario. «Tengo que cambiar con urgencia el recibo del IBI y dispongo de una semana de plazo. He estado llamando a recaudación y a la Policía Local para ver si me pueden dar una solución de forma inmediata y me vuelven a remitir al 010», denuncia esta vecina.

El consistorio es consciente de este problema y desde el Ayuntamiento de Castelló explican que este servicio telefónico recibe muchas llamadas a lo largo de la jornada y más desde la instauración de la cita previa y la pandemia.

«Se reforzó durante los meses más difíciles de la crisis sanitaria y ahora hay un cambio de horario del personal debido al convenio, se han producido diversas bajas y jubilaciones que no se han cubierto aún y a esta situación se suman las vacaciones», afirman fuentes municipales en relación con esta problemática que padecen los castellonenses y que afecta al área de Atención a la Ciudadanía que dirige Compromís.

Atención ¿óptima?

«Este servicio es conocedor de la situación que se da en la actualidad y se han realizado las peticiones pertinentes al departamento correspondiente del consistorio para reforzar lo antes posible el equipo humano del 010 y dar la atención óptima a la ciudadanía, por lo que el consistorio ha de trabajar en esta dirección y dar una solución», aseguran desde el consistorio de la Plana a este periódico. Una resolución que todavía no ha llegado.

Otros medios de contacto

Hay que recordar, por otra parte, que además de a través del 010 (al número 964 22 60 10 si el vecino llama desde fuera del municipio o con un teléfono móvil), la ciudadanía puede contactar con el Ayuntamiento de Castelló por el correo electrónico info@castello.es o por medio del whatsapp al teléfono 666