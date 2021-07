El Plan General Estructural de Castelló es una «prioridad» para la Conselleria de Política Territorial, tal y como afirmaron ayer fuentes de esta administración autonómica al periódico Mediterráneo después de que el Ayuntamiento de la capital haya trasladado este documento a la Comisión Territorial de Urbanismo para su estudio y aprobación.

El pleno del consistorio capitalino aprobó, el pasado 28 de junio, el texto urbanístico que ahora deberá ratificar la Conselleria que dirige Arcadi España en un proceso que, si bien no requiere una difícil gestión, sí que es laborioso debido al estudio de los informes del mismo, explicaron fuentes de la Conselleria de Política Territorial. «Desde el Ayuntamiento de Castelló se ha realizado un buen trabajo y confiamos en que no haya informes desfavorables de otras consellerias que puedan retrasar la aprobación», prosiguieron las mismas fuentes oficiales. En el caso de que todo vaya según lo previsto, la Comisión Territorial de Urbanismo daría el OK definitivo al Plan Estructural, como pronto, después del verano para que el Plan General entre en vigor a final de este mismo año.

¿Y el Plan Pormenorizado?

De esta forma, y mientras la Administración autonómica estudia toda esta documentación, el consistorio irá resolviendo las alegaciones del Plan Pormenorizado con el fin de intentar hacer coincidir en el tiempo ambos documentos para que Castelló tenga Plan General en el 2021 tras más de una década sin ordenación oficial.

Hay que recordar que hoy en día el urbanismo de la capital de la Plana se sustenta a través de unas normas transitorias que se han renovado hace unos meses y estarán en vigor hasta el primer trimestre del 2022.

Reacciones políticas

"Damos un paso más para que el nuevo Plan General que diseña el modelo de ciudad de las próximas dos décadas sea una realidad. Un planeamiento que da respuesta a las necesidades de suelo residencial, industrial y terciario, promoviendo un uso racional, sostenible y realista del suelo”, ha destacado la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco. “Un ordenamiento urbanístico que avanza hacia una ciudad más moderna, inclusiva, sostenible, ordenada y vertebrada, que mejorará la calidad de vida de nuestras vecinas y vecinos y que será un revulsivo para paliar los efectos sociales y económicos de la crisis sanitaria de la covid”, ha resaltado Marco.

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Luis López, calificó ayer de «paso definitivo» la remisión de esta documentación a la Comisión Territorial «para recuperar la seguridad urbanística en la ciudad».

Mientras, el segundo teniente de alcalde, Ignasi Garcia, destacó que el nuevo modelo de ciudad «apuesta por la sostenibilidad, el equilibrio territorial y los mejores servicios para la ciudadanía» y el tercer teniente de alcalde, Fernando Navarro, insistió en que el equipo de gobierno «encara la recta para recuperar el planeamiento del término municipal tras ocho años de trámites».