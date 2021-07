Con la aprobación del nuevo Plan General de Castelló los vecinos de la Marjaleria «estaremos peor de lo que estamos ahora». Así de contundente fue Daniel Montiel, presidente de la AAVV La Marjaleria, tras el «encuentro informal» mantenido ayer por los presidentes de las tres asociaciones vecinales de la zona --que representan a unos 4.000 propietarios-- con el concejal responsable de Urbanismo, José Luis López, en el que les ratificó la confianza del equipo de gobierno en que este trámite permitirá al consistorio empezar a aportar soluciones efectivas a sus problemas.

El propio López se mostró comprensivo con la falta de confianza de los afectados después de «décadas en la misma situación», pero les insistió en el hecho de que con el documento urbanístico --que esperan esté aprobado de manera definitiva entre octubre y noviembre de este año-- «podremos poner en marcha todas las herramientas legales para regular las viviendas»

La visión de los afectados difiere de las expectativas del gobierno local. Su propuesta es que la Marjaleria se quede «fuera del plan general» para tratarlo como un problema a parte, específico. «Si hace falta aprobar otro plan especial, trabajaremos juntos para hacerlo», señaló Montiel. Porque lo que les preocupan son los plazos.

Como ratificó el edil, el Ayuntamiento tiene 12 años para ejecutar las modificaciones urbanísticas planteadas en el Plan General, un tiempo en el que los vecinos se ven expuestos. Aseguran que no tienen ninguna garantía de que no vuelvan a tramitarse órdenes de derribo. Para ellos, la única opción más allá de las palabras es regularizar con urgencia las viviendas «y salir de este vacío legal en el que estamos». Consideran que el Ayuntamiento podría tramitar «cédulas de primera ocupación» lo que les permitiría vivir con tranquilidad. López insiste en que, legalmente, no es posible.