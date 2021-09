Castelló escala posiciones para convertirse en Ciudad Europea Innovadora Emergente tras quedar semifinalista del iCapital Award, un reconocimiento que concede cada año la Comisión Europea y para el que presentó su candidatura el pasado mes de julio.

Así lo recoge este viernes el anuncio del ejecutivo comunitario, que refleja que la capital de La Plana es, junto a Málaga, una de las dos ciudades españolas que optan al premio y la única en su categoría: Ciudad Europea Innovadora Emergente -dirigida a ciudades de entre 50.000 y 249.999 habitantes-. El fallo del jurado de expertos se dará a conocer el próximo mes de octubre.

El galardón busca premiar a la ciudad que demuestre su capacidad de aprovechar la innovación para mejorar la vida de la ciudadanía en aspectos como, por ejemplo, la sostenibilidad y el desarrollo de ecosistemas de innovación local que redunde en un mayor bienestar e impulse el tejido empresarial local, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La candidatura presentada por el Ayuntamiento de Castelló ha venido respaldada "por la apuesta del gobierno municipal por la innovación como palanca de cambio", ha indicado la alcaldesa, Amparo Marco, para quien el hecho de estar en la semifinal ratifica "el esfuerzo que en materia de impulso de la innovación se viene realizando en estos años por parte del ejecutivo local".

"Desde 2015 estamos realizando un intenso ejercicio de identificación y planificación de proyectos innovadores para generar nuevas oportunidades y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía", ha manifestado la alcaldesa.

Ejes

La candidatura que ha aupado a Castelló a esta semifinal parte del claim Castelló 2050, una ciudad innovadora para que todas las personas vivan en ella (Castelló 2050, an innovative city for all people to live in) y de tres ejes vertebradores que guían la visión transformadora de la ciudad desde el prisma innovador: la Innovación Social, la Innovación Sostenible y la Innovación Tecnológica.

La candidatura también ha puesto en valor la apuesta municipal por hacer de la Compra Pública de Innovación (CPI) una herramienta clave a la hora de dar respuesta a los retos globales de la ciudad y ha hecho hincapié en la existencia de un ecosistema de innovación local pionero que apuesta por la generación de sinergias entre los principales agentes tractores públicos y privados de este trinomio de innovación social, tecnológica y sostenible. Además de la Compra Pública de Innovación, la candidatura ha tenido como pilar las actuaciones innovadoras de Castelló en materia de desarrollo urbano sostenible.

Con esta clasificación recién anunciada por la Comisión Europea, Castelló amplía su ránking de reconocimientos en este campo. La capital de La Plana ya ha sido reconocida anteriormente con distinciones como el Premio a la Ciudad de la Ciencia y la Innovación y en la elección por la Comisión, junto a otras 13 ciudades españolas, para formar parte de la Red de Ciudades Inteligentes. Además, Castelló está representada en el consejo rector de la Red Innpulso, la Red de Ciudades de la Ciencia y la Innovación.

Actualmente, en el marco del programa The European Comission's 100 Intelligente Cities Challenge (ICC), Castelló se encuentra inmersa en la construcción de una hoja de ruta que guiará los esfuerzos en innovación de la ciudad en los próximos años.