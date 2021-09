Los escolares de Castelló podrán disfrutar tope de las fiestas de la Magdalena si, finalmente, la pandemia no vuelve a frenar esta celebración que tendría lugar del 19 al 27 e marzo del 2022.

El Consell Escolar Municipal de Castelló que preside el concejal Francesc Mezquita ha acordado, por unanimidad, mantener festivos los días 22, 23 y 24 de marzo del calendario escolar referente al curso 2021/2022 y que también cuentan con la autorización de la Dirección Territorial de Castelló de la Conselleria de Educación. A estas fechas se sumará el lunes 21 de marzo como festivo local.

Una decisión que el ente municipal ya ha tomado sin que, por el momento, el consistorio se haya pronunciado sobre si habrá celebración fundacional o no, pese a que el Ayuntamiento ya trabaja a nivel interno en unas hipotéticas fiestas en marzo siempre que las condiciones sanitarias de la pandemia lo permitan, tal y como ha adelantado este periódico. La última decisión será de la alcaldesa y el món de la festa en total consenso.

Sant Vicent será lectivo

El órgano ya propuso, en sesión ordinaria el día 22 de junio de 2021, que estos fueran no lectivos coincidiendo con la semana de las fiestas de la Magdalena. Además, con el fin de declarar toda la semana no lectiva se ha propuesto a la Conselleria de Educación que el día 25 de marzo de 2022 sea no lectivo, a cambio de declarar lectivo el 25 de abril de 2022 (festividad de San Vicente).

Hay que recordar que la festividad durante esta semana ocasionó, la pasada no Magdalena una polémica ya que la alcaldesa de Castelló, Amparo Marco, consideraba que, en como no iba a haber fiestas fundacionales este año por el covid-19, que los niños acudieran a clase con normalidad esa semana. El Consell Escolar consideró en ese momento, ante las diversas opiniones de sus miembros al respecto, que la semana debía de seguir siendo no lectiva.

Obras y aulas de 2 años

La reunión también ha servido para informar al Consell del inicio de las obras en los CEIP Vicent Marçà y Herrero, unas intervenciones que se ejecutan a través del Pla Edificant, y que prevé próximas actuaciones en los colegios públicos Mestre Canós y Sebastian Elcano.

Durante el encuentro también se ha destacado la gran acogida de las aulas de 2 años en las escuelas de Castelló, a las que se ha incorporado este año el CEIP Bernat Artola.

Mezquita ha aprovechado la ocasión para presentar a los miembros del Consell la nueva edición de la Guía Educadora, reciente publicación de la Concejalía de Educación que acumula más de 60 actividades y propuestas lúdicas y culturales para el alumnado de infantil, primaria, secundaria y Formación Profesional.