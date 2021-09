Castelló activa su recuperación con planes sociales y económicos

Durante su intervención, la primera edila señaló la importancia de «estar conectados en Europa» y destacó que el «gran objetivo de este último año y medio ha sido combatir los efectos de la pandemia pero el esfuerzo ha merecido la pena». También destacó las ayudas concedidas por el consistorio para emergencia social, así como las destinadas al tejido empresarial o a microempresas; o las inversiones realizadas en la ciudad. Asimismo, señaló que la aprobación del PGOU será «clave» para la recuperación social y económica de la capital de la Plana.

Además, la alcaldesa anunció siete medidas y proyectos para que la ciudad siga creciendo y recuperándose. Defendió las políticas llevadas a cabo aunque reconoció que los presupuestos se aprobaron tarde aunque aseguró no permitir lecciones de los que no presentan enmiendas a las cuentas. También asumió las discrepancias entre el gobierno local «porque tenemos ideologías diferentes pero gobernamos por el bien de la ciudadanía». Sin embargo, «seguiremos haciendo una mejor «y pondremos a Castelló en lo más alto». Lamentó que la oposición hayan perdido la oportunidad de presentar el modelo de ciudad por parte del PP, Cs o Vox.

Gobierno y oposición

En cuanto a los socios de gobierno de Marco, tanto Compromís como Podemos, sacaron pecho de su acción de gobierno, aunque también se mostraron reivindicativos, en especial, el partido nacionalista.

El portavoz de Podemos, Fernando Navarro, afirmó que el Acord de Fadrell tiene un proyecto de ciudad «consistente, algo que no tiene la derecha». «Tenemos que elegir los proyectos que van a incidir en la recuperación y que marcarán la legislatura», dijo.

«Tenemos que elegir los proyectos que van a incidir en la recuperación y que marcarán la legislatura» Fernando Navarro - Portavoz de Podemos

Por su parte, el portavoz de Compromís, Ignasi Garcia, destacó que todas las políticas del equipo de gobierno buscan la creación de puestos de trabajo y luchar contra el cambio climático. En materia de Educación, se refirió al «éxito» del Pla Edificant e indicó, sin embargo, que el gobierno municipal habrá de resolver la falta de más espacios culturales en la ciudad. Finalmente, aseguró que el consistorio tiene que reivindicar la salud mental y elaborar un plan común.

"El Acord debe resolver la falta de espacios culturales en la ciudad de Castelló y reivindicamos la urgencia del conservatorio» Ignasi Garcia - Portavoz de Compromís

El representante del grupo municipal del PSOE, David Donate, fue en la línea de Marco destacando que los socialistas han demostrado, con su acción, rigor, empatía, responsabilidad y eficacia.

El grupo socialista ha demostrado rigor, eficacia, responsabilidad y empatía en nuestra gestión municipal» David Donate - Portavoz del PSOE

La concejala del grupo no adscritos Paula Archelós, dijo que ahora «estamos ante un desgobierno y una falta de gestión palpables porque la ciudad no va por buen camino y no se puede engañar todo el tiempo».

«Estamos ante un desgobierno y una falta de gestión palpables, porque no se puede engañar todo el tiempo» Paula Archelós - Portavoz grupo no adscritos

El concejal de Vox, Luciano Ferrer, acusó al equipo de gobierno de estar «instalado en una realidad paralela a la de los ciudadanos», y añadió que el Acord de Fadrell ha llevado al Ayuntamiento «a la total pérdida de vocación de servicio público».

«Sean ustedes prácticos y pónganse a trabajar por los problemas que de verdad preocupan a todos los castellonenses» Luciano Ferrer - Portavoz de Vox

PP y Cs

Por su lado, el portavoz de Ciudadanos, Vicente Vidal, afirmó que el equipo de gobierno «no ha cumplido los puntos de su acuerdo de gobierno». «Los castellonenses tenemos con el tripartito el marrón y una cruz, un gobierno que se confinó por el covid y sigue hackeado», destacó.

"Castelló tiene un tripartito que se confinó con el covid-19, sigue ‘hackeado’ y supone un ‘marrón’ y una cruz» Vicente Vidal - Portavoz de Ciudadanos

Finalmente, Begoña Carrasco, criticó la situación sanitaria, educativa y la atención a mayores y a las personas con necesidades especiales por parte del gobierno municipal. «Ni Castelló ni los castellonenses están mejor que hace un año con un gobierno ausente y dividido», afirmó la portavoz municipal del PP. «Son el gobierno ausente, el gobierno de la discordia, del enfrentamiento y del balance cero, cero gestión, cero resultados, son el gobierno del desamparo», lamentó Begoña Carrasco en su intervención.

«Ni Castelló ni los castellonenses están mejor que hace un año, con un gobierno local que está ausente y dividido» Begoña Carrasco - Portavoz del PP